İstanbul finalinde yine İngilizler tarih yazdı: Aston Villa Freiburg'u dağıttı

İstanbul’da Aston Villa ile Freiburg arasında Beşiktaş Park’ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finali nefes kesti.
Maç önce iki takım taraftarlarının ateşli desteği ve tribündeki renkli görüntüleri Beşiktaş Park’ta harika bir atmosfer oluşturdu.
İstanbul’da Aston Villa ile Freiburg arasında Beşiktaş Park’ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finali nefes kesti.
Maç önce iki takım taraftarlarının ateşli desteği ve tribündeki renkli görüntüleri Beşiktaş Park’ta harika bir atmosfer oluşturdu.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa finale Martinez, Cash, Konsa, Lindelöf, Torres, Digne, McGinn, Tielemans, Rogers, Buendia, Watkins ilk 11’yle çıktı.
Julian Schuster yönetimindeki Freiburg ise Atubolu, Kübler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Höfler, Beste, Manzambi, Grifo, Matanovic ilk 11’yle maça başladı.
Maça kontrollü başlayan iki takım da ilk yarım saatte birbirini deyim yerindeyse tarttı.
Aston Villa bu bölümde daha fazla topa sahip olarak oyunu Freiburg sahasına yıkmaya çalıştı.
Karşılaşmada perdeyi açan gol, 41’inci dakikada kornerden gelen ortaya Tielemans’ın yaptığı muhteşem vuruşla geldi. Aston Villa bu golle birlikte 1-0 öne geçti.
Mücadele ilk yarı sona ermek üzereyken İngiliz ekibinde bu kez sahneye Buendia çıktı. İlk yarının son anlarında ceza sahası dışından Tielemans’ın golüne nazire yapan bu şutla ağları havalandıran Arjantinli yıldız devreye girerken farkı ikiye çıkardı.
Bu goller sonrası kameralar koyu bir Aston Villa taraftarı olan Galler Prensi William’ın sevincini ekranlara getirdi. Prens William peş peşe gelen gollerle birlikte Beşiktaş Park’ta büyük sevinç yaşadı.
Freiburg’un ikinci yarıda oyuna ortak olması beklenirken Aston Villa fişi erken çekti.
Dakikalar 58’i gösterdiğinde bu kez Buendia’nın asistinde Morgan Rogers skoru 3-0’a getirdi.
Böylelikle Aston Villa maçta farkı erken açarak şampiyonluğun kapısını araladı.
Kalan dakikalarda kontrollü bir oyun sergileyen Unai Emery’nin öğrencileri skoru koruyarak 3-0’lık galibiyetle Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştı.
Aston Villa, 1982'de Bayern Münih'e karşı kazandığı Avrupa Kupası'ndan 44 yıl sonra ikinci büyük Avrupa kupasını kazandı.
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery ise 5. kez Avrupa Ligi'ni kazandı.
2014, 2015 ve 2016'da Sevilla ile üst üste Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Unai Emery 2021'de Villarreal ile bir kez daha mutluluğu tattmıştı.
Avrupa Ligi'nde 6 kez final maçına çıkan Unai Emery sadece 2019'da Arsenal ile kaybetti.
Daha önce Liverpool ve Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadığı İstanbul'de bu kez de Aston Villa Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaştı.
İngilizler İstanbul'da oynanan final maçlarını artık şampiyonluk alameti olarak görüyor.