İstanbul finalinde yine İngilizler tarih yazdı: Aston Villa Freiburg'u dağıttı

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery ise 5. kez Avrupa Ligi'ni kazandı.

2014, 2015 ve 2016'da Sevilla ile üst üste Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Unai Emery 2021'de Villarreal ile bir kez daha mutluluğu tattmıştı.

Avrupa Ligi'nde 6 kez final maçına çıkan Unai Emery sadece 2019'da Arsenal ile kaybetti.