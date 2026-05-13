Kaza, Bilecik’e bağlı D-650 karayolu Kurtköy köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman E. idaresindeki 06 DP 5218 plakalı kamyonet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak acil servis ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.