Olay, Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyü mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; Kangal ilçesinden Divriği yönüne doğru ilerleyen Bayram Poyraz (86) idaresindeki 38 TR 225 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon kontrolünü yitirmesi neticesinde yoldan çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazayı fark eden diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye hızla jandarma ve sağlık personelleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, ağır hasar alan araçtaki Bayram Poyraz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaşlı sürücünün cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılırken, güvenlik güçleri kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla tahkikat başlattı.