AKP Bozdoğan Kadın Kolları Başkanlığı görevinden ayrılan Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla parti yönetimine yönelik dikkat çeken iddialarda bulundu.

28 Şubat sürecinde türban yasağı nedeniyle eğitim hayatının yarım kaldığını belirten Arslantaş, AKP’ye kuruluşundan bu yana gönül verdiğini ve 2 Aralık 2024’ten itibaren kadın kolları başkanlığı görevini sürdürdüğünü ifade etti.

“TÜRBANIMDAN DOLAYI BENİ İSTEMEDİLER”

Arslantaş açıklamasında, bazı parti yöneticilerinin kendisini türbanı nedeniyle istemediğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı: “Göreve geldikleri günden bugüne kadar sırf türbanımdan dolayı beni istemediklerini söylediklerine dair elimde belgeler bulunmaktadır. Ayrıca giyimimle AK Parti’nin misyonuna uymadığımı ve daha liberal birini istediklerini söylediler.”

“İSTİFAYA ZORLANDIM”

Parti yönetimiyle uyumsuz çalıştığı gerekçesiyle il yönetimine alınmak istendiğini ancak bunu kabul etmediğini belirten Arslantaş, daha sonra istifaya zorlandığını iddia etti.

Yönetim kurulundaki kadınların ve eşlerinin işleriyle tehdit edildiğini öne süren Arslantaş, 8 kişinin istifa ettirildiğini ve başkanlığının düşürülmeye çalışıldığını savundu.

Arslantaş, İl Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit tarafından il binasına çağrıldığını belirterek, “Ya istifa edersin ya da görevden alırım” sözleri sonrası istifa dilekçesi yazmak zorunda kaldığını ileri sürdü.

“CUMHURBAŞKANINA SESLENİYORUM”

Bugüne kadar partisinin zarar görmemesi için sessiz kaldığını söyleyen Arslantaş, bazı yakınları üzerinden tehdit edilerek susturulmaya çalışıldığını da iddia etti.

Açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Arslantaş, yaşadığı haksızlıkları doğrudan anlatmak istediğini ifade etti.