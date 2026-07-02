Kaynak: ANKA

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu (KAMU-AR), dört kişilik bir ailenin dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık asgari gıda harcaması ile gıda dışındaki temel gereksinimlerini yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için ihtiyaç duyduğu bütçeyi esas alarak hazırladığı Haziran 2026 endeksini paylaştı. Harcama kalemlerindeki durdurulamaz artış eğilimi, dar gelirlinin enflasyon karşısında nasıl çaresiz bırakıldığını bir kez daha kanıtladı.

MUTFAK YANGINI BÜYÜYOR: "AÇLIK SINIRI 37 BİN 996 LİRAYA FIRLADI!"

KAMU-AR tarafından açıklanan haziran ayı verilerine göre, harcama kalemlerindeki artış eğilimi hız kesmeden devam etti. Dört kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafını kapsayan açlık sınırı, bir önceki aya göre 341 lira artış göstererek 37 bin 996 lira seviyesine ulaştı. Mutfağın son bir yıllık dönemdeki toplam artışı ise 10 binden fazla bir yükselişle 10 bin 581 lira olarak hesaplandı. Giyim, barınma, ulaştırma gibi gıda dışındaki temel gereksinimler için yapılması gereken harcama tutarı ise aylık 1.920 liralık büyük bir sıçrayışla 78 bin 110 liraya çıktı. Bu kalemde son bir yılda yaşanan artış ise tam 21 bin 666 lira oldu. Açlık sınırı ile gıda dışı harcamaların toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise bir önceki aya kıyasla 2 bin 261 lira birden artarak 116 bin 106 lira olarak kayıtlara geçti. Yoksulluk sınırındaki yıllık net artış ise 32 bin 247 lirayı buldu.

ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİ MUTFAKTA ÇARESİZ: "4 ASGARİ ÜCRET BİLE YETMİYOR!"

Konfederasyon tarafından yayımlanan raporda, mevcut asgari ücret, emekli aylığı ve memur maaşlarının, hesaplanan temel yaşam sınırlarını karşılama oranları da analiz edildi. Yapılan çarpıcı değerlendirmede, mevcut asgari ücretin dört kişilik bir ailenin yalnızca 22 günlük beslenme giderini karşılayabildiği, yoksulluk sınırının ise dörtte biri düzeyinde kaldığı açıkça belirtildi. Acı tabloyu gözler önüne seren rapora göre, bir hanede dört kişinin birden asgari ücretle istihdam edilmesi durumunda dahi toplam hane gelirinin yoksulluk sınırının 3 bin 806 lira gerisinde kaldığı ifade edildi. En düşük emekli aylığının ise aylık beslenme giderinin ancak 16 günlük kısmına yettiği ve yoksulluk sınırının sadece yüzde 17,2'sini karşılayabildiği aktarıldı.

MEMUR MAAŞLARINDA BÜYÜK YOKSULLUK ANALİZİ: "YÜZDE 87,6 ZAM ŞART!"

Raporda, kamu görevlilerinin maaş düzeylerinin yoksulluk sınırına oranına ilişkin de çok net hesaplamalara yer verildi. Yılın ilk yarısı itibarıyla aile ve çocuk yardımı dahil 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşının mevcut yoksulluk sınırının yalnızca yüzde 53,3'ünü; 67 bin 630 lira seviyesindeki ortalama memur maaşının ise yoksulluk sınırının yüzde 58,2'sini karşıladığı belirtildi. Mevcut verilere göre, en düşük memur maaşının yoksulluk sınırına eşitlenebilmesi için tam yüzde 87,6, ortalama memur maaşının ise yüzde 71,7 oranında artması gerektiği resmi raporla hesaplandı.