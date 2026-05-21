DİSK-AR tarafından yayımlanan Emekli Bayram İkramiyeleri Araştırma Bülteni (Mayıs 2026), emekli ikramiyelerinin yıllar içinde hızla eridiğini ortaya koydu. Rapora göre, 2018 yılında 1.000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi, 2025 itibarıyla 4.000 TL’ye yükselmesine rağmen alım gücünü koruyamadı.

Araştırmada, mevcut seviyedeki ikramiyenin artık “ikramiye” niteliğini kaybederek “bayram harçlığına” dönüştüğü vurgulandı.

ASGARİ ÜCRETE GÖRE OLMASI GEREKEN TUTAR: 17.514 TL

Raporda, bayram ikramiyesinin asgari ücret artışıyla paralel seyretmesi halinde 2026 yılında en az 17.514 TL olması gerektiği belirtildi.

2018’de asgari ücretin %62,4’üne denk gelen ikramiye

2025’te %18,1’e

2026’da ise %14,2’ye kadar geriledi

2026 yılı itibarıyla 28.075,50 TL olan asgari ücret karşısında 4.000 TL’lik ikramiyenin ciddi bir erime yaşadığına dikkat çekildi. Bu kapsamda, ikramiyenin asgari ücret karşısındaki toplam kaybı 2026 için 27.027 TL, 8 yıllık toplam kayıp ise 76.088 TL olarak hesaplandı.

ENFLASYON KARŞISINDA DA CİDDİ KAYIP VAR

DİSK-AR verilerine göre ikramiyeler yalnızca asgari ücret karşısında değil, enflasyon karşısında da büyük ölçüde eridi.

TÜFE’ye göre 2018-2026 arasında kayıp (bir bayram): 20.376 TL

Yıllık toplam kayıp: 40.752 TL

Bu hesaplamaya göre, ikramiye enflasyon oranında artırılmış olsaydı 2026’da en az 11.752 TL olması gerekiyordu. Mevcut 4.000 TL’lik ödeme ise bu seviyenin oldukça altında kaldı.

GIDA ENFLASYONU DAHA ÇARPICI TABLO ORTAYA KOYDU

Raporda gıda enflasyonunun etkisine de dikkat çekildi. Nisan 2018–Nisan 2026 döneminde gıda fiyatları %1.442 oranında artarken, bayram ikramiyesi yalnızca %300 arttı.

Bu durumda:

Gıda enflasyonuna göre olması gereken ikramiye: 15.421 TL

Mevcut 4.000 TL’ye göre kayıp: 11.421 TL (bir bayram için)



İKRAMİYELER NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Emekli bayram ikramiyesi uygulaması, 2018 yılında yapılan yasal düzenleme ile başlatıldı. Yılda iki kez ödenen ikramiyeler başlangıçta 1.000’er TL olarak belirlenmiş, sonraki yıllarda sınırlı artışlarla bugünkü seviyesine ulaşmıştı.

Ancak rapora göre, ikramiyeler ne asgari ücret artışına ne de enflasyona paralel güncellendiği için alım gücünü hızla kaybetti.

DİSK-AR’IN ÖNERİSİ

Araştırmada, emekli bayram ikramiyelerinin keyfi artışlar yerine belirli bir kritere bağlanması gerektiği vurgulandı.

Öne çıkan öneriler:

İkramiyenin asgari ücrete endekslenmesi

Emekli aylıklarıyla oransal bağ kurulması

Rapora göre mevcut haliyle 4.000 TL’lik bayram ikramiyesi, ekonomik gerçeklikler karşısında “eriyip pul oldu” ve emekliler açısından anlamlı bir destek olmaktan uzaklaştı.