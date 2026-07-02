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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde stajyer kız çocuklarına yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin görülen davada mahkeme kararını açıkladı.

Sanıklar Durmuş Uğurlu’ya 6 yıl 16 ay 3 gün, İbrahim Beşlioğlu’na 1 yıl 15 ay, Recep Seven’e 6 yıl 3 ay, Halil İlker Güner’e 1 yıl 16 ay 3 gün hapis cezası verildi.

Ramazan Çetin ise, tüm suçlamalardan beraat etti. Öte yandan sanıkların hapiste geçirdikleri süre nedeniyle tutuklama kararı çıkmadı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine müracaat eden, olay tarihinde 18 yaşından küçük dört çocuğun TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İlker Güner, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu, Ramazan Çetin ve Recep Seven tarafından cinsel istismara maruz bırakıldıkları iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İddianamede, çocuklara yönelik "kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak", "eğitici öğretici yükümlülüğü olan kişilerden olması nedeniyle bahse konu zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz" suçunun işlendiği belirtilmişti.

Sanıklar hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.