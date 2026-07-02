Emekli ve memurun yeni maaş tablosu ortaya çıktı: TÜİK öncesi İTO sürprizi

TÜİK verilerine göre 2026'nın ilk beş ayında gerçekleşen TÜFE sırasıyla; Ocak'ta yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta yüzde 1,94, Nisan'da yüzde 4,18 ve Mayıs'ta yüzde 1,71 oldu. Bu tabloyla SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 16,60'lık oran netleşirken, memurlar için bu süreç şimdilik yüzde 12,41 seviyesinde konumlanıyor.