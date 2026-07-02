Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin gözü kulağı açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevirdi. Son bir gün kala TÜİK’in enflasyon verisine öncü olarak görülen İTO enflasyonu açıklandı. YENİÇAĞ Ekonomi şefi Süleyman Çay, enflasyon farklarını hesaplayarak yeni maaş tablosu senaryosunu tek tek çıkardı.
Emekli ve memurun yeni maaş tablosu ortaya çıktı: TÜİK öncesi İTO sürprizi
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin gözü kulağı 3 Temmuz'da açıklanacak TÜİK verilerine çevrilmişken, öncü gösterge niteliğindeki İTO Haziran ayı enflasyonu belli oldu. İTO verilerini baz alarak yaptığımız hesaplamalara göre; beklenen zam oranlarıyla en düşük emekli maaşları ortaya çıktı.Süleyman Çay
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan ilk beş aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,60'lık zammı aldı. Ancak milyonların asıl maaş tablosu, 3 Temmuz Cuma günü belli olacak.
TÜİK verilerine göre 2026'nın ilk beş ayında gerçekleşen TÜFE sırasıyla; Ocak'ta yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta yüzde 1,94, Nisan'da yüzde 4,18 ve Mayıs'ta yüzde 1,71 oldu. Bu tabloyla SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 16,60'lık oran netleşirken, memurlar için bu süreç şimdilik yüzde 12,41 seviyesinde konumlanıyor.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise Haziran ayı İstanbul enflasyonunu açıkladı. TÜİK verilerine öncü olarak görülen enflasyon verisi aylık yüzde 1,14 olarak açıklandı. İTO verisinin açıklanması ile emekli ve memurların maaş zam verilerinin öncüsü olarak kabul ediliyor.
İTO aylık yüzde 1,14 enflasyon farkının eklenmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 17,93 Memur ve memur emeklileri yüzde 13,69 farkı alacak.
İTO verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 17,93 eklenmesiyle 20 bin TL olan en düşük emekli maaşı 23 bin 586 TL olacak.
Memur emeklilerine ise yüzde 13,69 oranında bir zammın eklenmesiyle 27 bin 772 olan en düşük memur emekli maaşının 31 bin 573 TL’ye gelecek.
59 bin 896 TL olan en düşük memur maaşı ise yüzde 13,69 oranında artış ile 68 bin 95 TL bandına gelecek.
2026 yılı (Ocak - Haziran dönemi) güncel kamu personeli net maaşlarına İTO verileri dahilinde yüzde 13,69 bandında bir artış yapılırsa maaşlar şu şekilde olacak;
Memur (Üniversite Mezunu 9/1): 64.397 TL- 73 bin 212 TL
Öğretmen (1/4): 73.368 TL - 83 bin 412 TL
Uzman Öğretmen (1/4): 81.219 TL – 92 bin 337 TL
Polis Memuru (8/1): 81.617 TL – 92 bin 790 TL
Başkomiser (3/1): 89.214 TL – 101 bin 427 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu 5/1): 74.770 TL – 85 bin 6 TL
Uzman Doktor (1/4): 150.426 TL – 171 bin 19 TL
Mühendis (1/4): 96.211 TL – 109 bin 382 TL
Avukat (1/4): 90.000 TL -102 bin 321 TL
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu 1/4): 94.384 TL – 107 bin 305 TL
Araştırma Görevlisi (7/1): 90.568 TL – 102 bin 966 TL
Profesör (1/4): 135.089 TL – 153 bin 582 TL
Teknisyen (Lise Mezunu 11/1): 66.870 TL – 76 bin 24 TL
Vaiz (1/4): 76.653 TL – 87 bin 146 TL
NOT: Bu maaş hesaplamaları İTO verilerine göre yapılmıştır.