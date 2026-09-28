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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Kentte artan araç sayısıyla birlikte yaşanan park sorunu, bazı sürücülerin araçlarını kaldırımlara ve yaya yollarına bırakmasına neden oluyor. Ancak kaldırımlar araçlar için değil, yayaların güvenli ulaşımı için var. Vatandaşlar, yetkili kurumları denetimleri artırmaya davet ediyor.

YAYALARIN HAKKI KALDIRIMLARDA KORUNMALI

Şehir yaşamında herkesin ortak kullandığı alanların başında kaldırımlar ve yaya yolları geliyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar, engelli bireyler ve bebek arabası kullanan aileler için kaldırımlar güvenli ulaşımın vazgeçilmez bir parçası. Buna rağmen zaman zaman araçların kaldırımlara park edilmesi, yayaların caddeye inmek zorunda kalmasına neden oluyor.

Vatandaşlar, "Araç ve park yeri sıkıntısı olabilir ancak yaya yolu park yeri değildir. Lütfen kurallara uyalım, yayaları mağdur etmeyelim." çağrısında bulunuyor.

PARK SORUNU GERÇEK, ÇÖZÜM KALDIRIMI İŞGAL ETMEK DEĞİL

Kent merkezinde yaşanan otopark yetersizliği birçok sürücüyü zor durumda bıraksa da uzmanlar ve trafik kuralları, bu durumun kaldırımların park alanına dönüştürülmesini haklı göstermediğini belirtiyor. Kaldırımların işgal edilmesi, özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin günlük yaşamını doğrudan etkiliyor.

TRAFİK MEVZUATI NE DİYOR?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında kaldırımların yayaların kullanımına ayrılmış alanlar olduğu belirtiliyor. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yapılan parklar için idari işlem uygulanabiliyor.

EN ÇOK KİMLER ETKİLENİYOR?

Kaldırımların araçlar tarafından kapatılması en fazla şu grupları mağdur ediyor:

Tekerlekli sandalye kullanan bireyler,

Görme engelli vatandaşlar,

Yaşlılar,

Çocuklar,

Bebek arabası kullanan aileler.

Bu kişiler çoğu zaman araçların arasından veya yolun içinden yürümek zorunda kalıyor.

VATANDAŞLARDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Vatandaşlar, sorunun ceza yazmaktan öte düzenli denetim ve bilinçlendirme çalışmalarıyla azaltılabileceğini ifade ederek belediye ve trafik ekiplerinden kaldırımların amacına uygun kullanılmasının sağlanmasını istiyor.

NEREYE BİLDİRİM YAPILABİLİR?

Kaldırımları işgal eden park ihlalleri görüldüğünde vatandaşlar şu kanallardan durumu yetkili kurumlara iletebilir:

112 Acil Çağrı Merkezi (trafik ekiplerine yönlendirme),

Emniyet Genel Müdürlüğü trafik birimleri,

Belediyelerin Zabıta Müdürlükleri,

CİMER üzerinden resmi başvuru.

Yetkililer, yapılacak bildirimlerde konum, tarih, saat ve mümkünse fotoğraf gibi bilgilerin paylaşılmasının inceleme sürecine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Araçlar için park alanı aranabilir; ancak kaldırımlar yayaların ortak hakkıdır. Trafikte küçük bir kural ihlali, bir çocuğun, yaşlının veya engelli bireyin güvenliğini riske atabilir. Daha yaşanabilir bir şehir için kaldırımların gerçek sahipleri olan yayalara bırakılması çağrısı yapılıyor.