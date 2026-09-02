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Kaynak: Haber Merkezi

Gaziantep / Mete Büyükmurat / Yeniçağ



UKAB Partisi Genel Başkanı Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci, Diyarbakır’da Trabzonspor taraftarlarına yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Kahveci, yaşanan olayları kınarken saldırı sırasında yaralanan vatandaşlara acil şifalar diledi. Trabzonspor taraftarlarının olaylar karşısındaki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kahveci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“YAPILAN TERÖRİZE SALDIRIYI KINIYORUM”

“Bir Trabzonlu olarak kimseye sataşmadan maç izlemek için Türk şehri Diyarbakır’a giden Trabzonspor taraftarına karşı yapılan terörize saldırıyı kınıyorum.

Gönlümüzde ve ağzımızda adı Diyarbakırspor olan takımın güzide taraftarlarına saygımız olmakla beraber, adını değiştirdikleri takıma saygı duymamız çerçeve töremize göre kabul görmemektedir.”

“TRABZONLU TÜRK EVLATLARINI TEBRİK EDİYORUM”

Kahveci, saldırı karşısında Trabzonspor taraftarlarının sergilediği tutuma ilişkin değerlendirmesinde şöyle devam etti:

“Bu terörize saldırıya geçit vermeyen yiğit Trabzonlu hemşerilerimin, Ulu Başbuğ Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bize her yer Trabzon’ sözünü şiar ederek araçlarından inip kendi can ve mal güvenliklerini savunmak adına göstermiş oldukları destansı adamlığı tebrik ediyorum.

Hemşerilerimi ve bir avuç Trabzonlu Türk evladını tebrik ediyorum.”

“SONUNA KADAR ARKANIZDAYIM”

Trabzonspor taraftarlarına desteğini açıklayan Kahveci, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Sonuna kadar arkanızdayım. Var olun Trabzonlu Türk evlatları. Saldırıda yaralanan evlatlarımıza acil şifa diliyorum.”