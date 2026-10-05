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Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul’un Çatalca ilçesinde yangın ihbarından dönen itfaiye aracının çarptığı 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 16.15 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Şair Necmettin Halil Onan Bulvarı’nda meydana geldi.

Kurstan çıkan A.B.A., evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada yangın ihbarından dönen itfaiye aracının çarpması sonucu yola savruldu.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

A.B.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.