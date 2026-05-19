Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu katliamına ilişkin yürütülen araştırmalar, kan donduran bir gerçeği ve organize bir ihmaller zincirini ortaya çıkardı.

İLK YENİÇAĞ YAZMIŞTI

YENİÇAĞ Gazetesi’nden Fatih Ergin, geçtiğimiz günlerde katliamı gerçekleştiren öğlenci öğrenci İsa Aras Mersinli’nin, okulda "sorunlu" olarak bilindiği ve eski yönetim tarafından sıkı takibe alındığını yazmıştı. Öyle ki, eski okul müdür yardımcısı Alparslan Yıldırım’ın katliama neden olan Mersinli’yi okula almıyordu.

KATLİAMCININ BABASI TAYYİN ETTİRMİŞ

T24 yazarı Tolga Şardan ise bugünkü köşe yazısında dehşete düşürecek yeni iddiaları paylaştı.

Şardan, saldırganın şu an tutuklu olan babası Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli, oğlunun çantasını didik didik arayan disiplinli müdür yardımcısından rahatsız olduğunu belirtti. Şardan, Baba Mersinli’nin devreye girmesiyle, olaydan yaklaşık bir ay önce Müdür Yardımcısı Alpaslan Yıldırım ve yönetim kadrosu jet hızıyla okuldan tayin ettirildiğini iddia etti.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da gerçekleşen okul saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı, saldırgan da dahil olmak üzere 11 olarak belirlenirken, saldırıda 10 öğrenci yaralanmıştı.

Türkiye 14 Nisan'da Şanlıurfa'da ve 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta düzenlenen iki silahlı saldırıyla sarsılmıştı.

Kahramanmaraş'taki saldırıyı yapan öğrencinin polis başmüfettişi olan babası da tutuklanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alınmış,

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırı sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında poligon görevlisi bir polis memuru da açığa alınmıştı.