Kripto para sektöründe dikkat çeken bir iflas haberi daha geldi. Dünyanın en büyük Bitcoin ATM işletmecilerinden Bitcoin Depot, ABD’de Chapter 11 kapsamında gönüllü iflas koruma başvurusu yaptığını duyurdu.

Şirketin bünyesinde bulunan 9 binden fazla kripto para ATM’sinin faaliyetinin durdurulduğu ve cihazların çevrimdışı hale getirildiği açıklandı.

GELİRLER SERT DÜŞTÜ

Alex Holmes, dolandırıcılıkla mücadele amacıyla kimlik doğrulama süreçlerini sıkılaştırdıklarını ancak artan yasal baskılar ve yeni işlem kısıtlamalarının şirketin mali yapısını sürdürülemez hale getirdiğini söyledi.

Şirket, 2026’nın ilk çeyreğinde gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,2 gerilediğini ve yaklaşık 9,5 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı.

İflas başvurusunun, şirketin elindeki varlıkları satarak kontrollü şekilde piyasadan çekilmesini amaçladığı belirtildi. Sürece şirketin ABD ve Kanada’daki iştiraklerinin de dahil edildiği bildirildi.

HİSSELER ÇAKILDI

İflas haberinin ardından NASDAQ’ta işlem gören BTM kodlu hisseler sert değer kaybetti. Şirket hisselerinin vadeli işlemlerde yüzde 20’nin üzerinde düştüğü, son bir haftadaki kaybın ise yüzde 42’ye ulaştığı aktarıldı.

Kripto piyasasında yaşanan satış baskısının da etkisiyle Bitcoin fiyatında dalgalı hareketler görüldü. Uzmanlar, küresel piyasalardaki belirsizlik nedeniyle yatırımcıların daha temkinli hareket ettiğini belirtiyor.