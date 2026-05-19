Fenerbahçe'de önümüzdeki ay düzenlenecek başkanlık seçimi öncesi teknik direktör konusu gündemde tartışılmaya devam ediyor.

BÜLENT UYGUN: 'AZİZ YILDIRIM AYKUT KOCAMAN İLE GÖRÜŞMEDİ'

Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde Aykut Kocaman ile çalışacağı yönünde çıkan haberlerin ardından Bülent Uygun katıldığı canlı yayında böyle bir görüşmenin olmadığını ifade etti.

Tivibu Spor'a konuşan Bülent Uygun, "Aziz Yıldırım'ın Aykut hocayla herhangi bir görüşmesi yok. Asla bir görüşme yapmadı. Ondan eminim. Aziz Yıldırım Avrupa'da Motta, Amorim ve Emery bu üç hoca üzerinde dönüyor." dedi.