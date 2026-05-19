Kurban Bayramı’na sayılı günler kala canlı hayvan pazarlarında yoğunluk zirveye çıkarken, alıcıların gündemini sadece kurbanlık fiyatları meşgul etmiyor. Hayvanı satın aldıktan sonra başlayan kesim, nakliye, parçalama ve ambalajlama gibi zorunlu giderler, bu yıl bütçeleri ciddi oranda zorluyor. Geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında zamlanan hizmet kalemleri, kurban ibadetinin adeta gizli faturasını oluşturuyor.

Piyasada büyükbaş kurbanlıkların fiyatı 180 bin TL ile 350 bin TL arasında değişirken, 7 kişilik bir hisseye ortak olan bir vatandaşın cebinden sadece hayvan bedeli olarak en az 25 bin TL ile 50 bin TL çıkıyor. Küçükbaş kurbanlıklar ise 15 bin TL ile 20 bin TL arasında alıcı buluyor. Ancak asıl yorucu ve masraflı süreç, bu büyük ödemeler yapıldıktan sonra başlıyor. Hayvan bedeli hariç tutulduğunda; kesimden mutfağa kadar uzanan ek hizmet maliyetleri büyükbaşta 29 bin TL ila 42 bin TL, küçükbaşta ise 2 bin 900 TL ila 4 bin 200 TL arasında bir ek yük getiriyor.

KESİM VE DÖRDE BÖLME ÜCRETİNE YÜZDE 30 ZAM

Belediyelerin kesim alanlarında veya özel tesislerde hayvanın kesilip, derisinin yüzülerek dört ana parça hâlinde teslim edilmesi bile ciddi bir sektöre dönüşmüş durumda. Geçen yıla göre yüzde 30 artan tarifelerle, küçükbaş kaba kesimi için 1.500 TL ile 2.000 TL arasında ücret isteniyor. Büyükbaşta ise sadece kaba kesim ve dörde bölme işlemi, tesisin sunduğu imkânlara göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor.

KASAPLARDA MUTFAK MESAİSİ

Vatandaşlar, kesimhaneden karkas hâlinde aldıkları devasa etleri evde kendi imkânlarıyla işleyemediği için mahalle kasaplarının yolunu tutuyor. Kasaplardaki ince işçilik mesaisinde; kuşbaşı doğramanın kilosu 60-80 TL, kıyma çekimi 40-50 TL, kemik kırma işlemi ise kilo başına yaklaşık 30 TL’den faturalandırılıyor. Büyükbaş hisseden kendi payına 30-40 kilo et düşen bir kişinin, bu eti mutfağa tüketime hazır hâle getirtmesi tek başına 2.500 TL ile 3.000 TL’lik bir harcama gerektiriyor.

"KURBAN TAKSİLERİ" VE AMBALAJ MASRAFI

Etlerin kesim alanından eve taşınması da lojistik bir problem ve maliyet yaratıyor. Araçlarında koku ve kan lekesi oluşmasını istemeyen vatandaşlar, panelvan veya pikap tarzı hizmet veren “kurban taksileri”ni tercih ediyor. Ancak bu noktada şehir içi kısa mesafelerde bile fahiş nakliye ücretleri talep edilebiliyor. Taşıma esnasındaki bahşişler ve yardımlar da cabası... İşi evde çözmek isteyenler ise bıçak bileme, satır ve et kütüğü gibi ekipman masraflarıyla karşılaşıyor.

Gözden kaçan bir diğer gizli gider ise ambalaj malzemeleri. Etlerin sağlıklı şekilde taşınması ve derin dondurucuya konması için gereken kalın taşıma poşetlerinin 10’lu paketi 100-150 TL, buzdolabı poşetleri ise 60-90 TL arasında satılıyor. Sadece ambalaj ve poşet masrafı bile bir hane için 300-400 TL’yi bulabiliyor.

UZMANLARDAN UYARI: BİNLERCE LİRALIK ETİNİZ HEBA OLMASIN

Sektör temsilcileri ve uzmanlar, bayram döneminde köşe başlarında geçici tezgâh açan, ustalık belgesi ve hijyen eğitimi bulunmayan "acemi kasaplara" karşı vatandaşı sert bir dille uyarıyor. Yanlış kesim ve hatalı parçalamanın hem ciddi hijyen riskleri barındırdığı hem de etin kalitesini düşürerek ziyan olmasına yol açtığı vurgulanıyor. Binlerce lira ödenerek yapılan kurban ibadetinin hüsranla bitmemesi için mutlaka profesyonel ve belgeli kasaplarla çalışılması tavsiye