FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile ev sahibi Almanya Berlin'de karşı karşıya geldi.
Mücadeleye etkili başlayan Fransa, ilk periyodu 25-23, ilk yarıyı ise 45-38 önde tamamladı.
FRANSA İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI
Üçüncü periyotta üstünlüğünü artıran Fransa, son bölüme 64-50 önde girdi. Final periyodunda da kontrolü bırakmayan Fransızlar, mücadeleden 86-64 galip ayrıldı.
Fransa'da Williams 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Salaun 14, Johannes 13 ve Ayayi 10 sayıyla galibiyete katkı verdi.
Almanya'da ise Sabally ve Guelich 12'şer sayı kaydetti.
FİNALDE RAKİBİNİ BEKLİYOR
Almanya'yı saf dışı bırakarak Dünya Kupası'nda finale yükselen Fransa'nın rakibi, İspanya ile ABD arasında oynanacak diğer yarı final karşılaşmasının ardından belli olacak.
Fransa, İspanya-ABD maçının galibiyle yarın şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.