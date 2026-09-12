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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Gol düellosuyla başlayan mücadelede konuk ekip, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Çorum FK karşılaşmaya adeta golle başladı. Henüz 1. dakikada Ramirez, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Samsunspor'un cevabı ise gecikmedi. Ev sahibi ekip, 5. dakikada Tomasson'un golüyle skoru 1-1'e getirdi.

CENGİZ ÜNDER'DEN 5 DAKİKADA İKİ GOL

Çorum FK'nın Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, beraberliğin ardından sahneye çıktı.

Milli futbolcu önce 10. dakikada, ardından 15. dakikada fileleri havalandırarak 5 dakika içinde iki gole imza attı. Çorum FK, Cengiz Ünder'in dublesiyle soyunma odasına 3-1 üstün girdi.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Konuk ekip ikinci yarıda da gollerine devam etti. 69. dakikada Kyziridis skoru 4-1'e getirirken, 71. dakikada Ramirez bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi: 5-1.

Eyüpspor karşısında aldığı galibiyetin ardından Samsunspor'u da mağlup eden Uğur Uçar'ın ekibi, üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 7'ye yükseltti.

Thorsten Fink yönetimindeki Samsunspor ise üst üste üçüncü kez mağlup oldu ve 4 puanda kaldı.