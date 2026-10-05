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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Kadın girişimcileri şirketlerin satın alma ekipleriyle doğrudan buluşturacak organizasyon 21 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek. Başvurular sürüyor.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), kadın girişimcilerin pazara erişimini kolaylaştırmak ve yeni ticari bağlantılar kurmalarına destek olmak amacıyla düzenlediği Girişimcilik ve Satın Alma Buluşması’nı ikinci kez gerçekleştiriyor.

21 Ekim 2026’da İstanbul’da yapılacak buluşmada farklı sektörlerden kadın girişimciler, şirketlerin satın alma profesyonelleriyle aynı masaya oturacak.

ÜRÜNÜNÜ DOĞRUDAN ALICIYA ANLATACAK

Organizasyon, kadın girişimcilere ürün ve hizmetlerini doğrudan şirketlerin satın alma ekiplerine tanıtma fırsatı sunacak.

Böylece girişimciler yeni müşterilere ve iş ortaklarına ulaşma imkânı bulurken, şirketler de farklı sektörlerde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin ürün ve hizmetlerini yakından inceleyerek yeni iş birliklerini değerlendirebilecek.

GEÇEN YIL BİNİ AŞKIN İŞ GÖRÜŞMESİ

Buluşmanın geçen yıl gerçekleştirilen ilk organizasyonunda 194 kadın girişimci ile 75 satın alma profesyoneli bir araya geldi.

Taraflar arasında 1.000’in üzerinde birebir iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Bu yıl da doğrudan temasların ticari ilişkilere dönüşmesi hedefiyle kadın girişimciler ve şirket temsilcileri bir araya getirilecek.

“DOĞRU ALICIYA ULAŞMAK ÇOK ÖNEMLİ”

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, kadın girişimcilerin işlerini büyütürken karşılaştıkları önemli konulardan birinin doğru alıcı ve iş ortağına ulaşmak olduğunu söyledi.

Girişimcilik ve Satın Alma Buluşması’nın bu açıdan önemli bir fırsat sunduğunu belirten Bezircioğlu, geçen yıl 194 kadın girişimci ile satın alma profesyonellerini buluşturduklarını hatırlattı.

Bezircioğlu, “Bu yıl da kadın girişimciler ile şirketleri aynı masada buluşturarak yeni iş bağlantılarının kurulmasına katkı sağlamak istiyoruz. Kadın girişimcilerin kurumsal tedarik zincirlerinde daha fazla yer alması, işlerini büyütmeleri açısından önemli bir adım” dedi.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

21 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek buluşmaya katılmak isteyen kadın girişimciler için başvuru süreci devam ediyor.

Başvuru ve ayrıntılı bilgi için ofis@kagider.org adresinden iletişim kurulabilecek.