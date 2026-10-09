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Kadın A Milli Takımımız Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final ilk karşılaşmasında Slovenya'yı konuk etti.

Büyük çekişmeye sahne olan ve toplam 6 golün atıldığı mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

Ay-yıldızlı ekip, sahasında aldığı beraberliğin ardından tur umutlarını rövanş karşılaşmasına bıraktı.

SELEN GÜL ALTINKULAK'TAN 2 GOL

Türkiye'nin Slovenya karşısındaki gollerini Kader Hançar ve Selen Gül Altınkulak (2) kaydetti. Slovenya'nın golleri ise Nina Kajzba (2) ve Mirjam Kastelec'ten geldi.

TUR BİLETİ 13 EKİM'DE SAHİBİNİ BULACAK

İlk maçın 3-3 tamamlanmasının ardından Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde turu geçecek takım rövanşta belli olacak.

Slovenya ile Türkiye arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ekim Salı günü oynanacak. Ay-yıldızlılar, deplasmanda kazanarak play-off finaline yükselmeyi hedefliyor.