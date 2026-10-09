Kadın A Milli Takımımız Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final ilk karşılaşmasında Slovenya'yı konuk etti.

Büyük çekişmeye sahne olan ve toplam 6 golün atıldığı mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

Ay-yıldızlı ekip, sahasında aldığı beraberliğin ardından tur umutlarını rövanş karşılaşmasına bıraktı.

Kadın A Milli Takımımız 6 gollü maçta tur biletini rövanşa bıraktı - Resim : 1

SELEN GÜL ALTINKULAK'TAN 2 GOL

Türkiye'nin Slovenya karşısındaki gollerini Kader Hançar ve Selen Gül Altınkulak (2) kaydetti. Slovenya'nın golleri ise Nina Kajzba (2) ve Mirjam Kastelec'ten geldi.

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TUR BİLETİ 13 EKİM'DE SAHİBİNİ BULACAK

İlk maçın 3-3 tamamlanmasının ardından Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde turu geçecek takım rövanşta belli olacak.

Slovenya ile Türkiye arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ekim Salı günü oynanacak. Ay-yıldızlılar, deplasmanda kazanarak play-off finaline yükselmeyi hedefliyor.