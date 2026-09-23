Kaynak: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Kadeş Barış Yolu Kültür Rotası” tanıtım toplantısı, Seyhan Çırçır Sanat Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, "Bu projeyle amacımız; tarihi ve kültürel mirası korumak, gelecek nesillere aktarmak, kırsal turizmi desteklemek ve bölgemizin sahip olduğu değerleri dünyaya tanıtmak, Türkiye’nin potansiyeline de değerli bir katkı sunmak" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Kadeş Barış Yolu Kültür Rotası” tanıtım toplantısı, Seyhan Çırçır Sanat Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, "Bu projeyle amacımız; tarihi ve kültürel mirası korumak, gelecek nesillere aktarmak, kırsal turizmi desteklemek ve bölgemizin sahip olduğu değerleri dünyaya tanıtmak, Türkiye’nin potansiyeline de değerli bir katkı sunmak" dedi.

Çukurova’nın kültür kapısı Misis’ten başlayan ve Sirkeli Höyüğü, Yılankale, Tatarlı Höyük, Anavarza Antik Kenti, Kozan Kalesi, Feke, Saimbeyli, Şar Antik Kenti noktalarından geçen Kadeş Barış Yolu Kültür Rotası’nın tanıtıldığı toplantının açılış konuşmalarını Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Geçer, Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan ve görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yaptı.

Kültür Yolu çalışmasının önemini vurgulayan Akkan, “Böyle bir konuda çalışma yapan Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Binlerce yıllık tarihi yeniden görünür kılacak önemli bir toplantıyı gerçekleştirdiklerini ifade eden Geçer de şunları söyledi:

“BU YOL, DOSTLUĞA, KÜLTÜREL BULUŞMAYA VE YENİ KEŞİFLERE VESİLE OLSUN”

“Kadeş Barış Yolu Kültür Rotası, Hititlerden Roma’ya, Bizans’tan Osmanlı’ya uzanan medeniyetlerin izlerini, Adana’mızın doğal güzellikleri ve geleneksel yaşam kültürüyle buluşturmaktadır. Bu projeyle amacımız; tarihi ve kültürel mirası korumak, gelecek nesillere aktarmak, kırsal turizmi desteklemek ve bölgemizin sahip olduğu değerleri dünyaya tanıtmak, Türkiye’nin potansiyeline de değerli bir katkı sunmak… Savaşların içinden doğan barışın simgesi Kadeş’ten ilham alan bu yolun; dostluğa, kültürel buluşmaya ve yeni keşiflere vesile olmasını diliyorum. Bu projede emek veren, katkı koyan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kadeş Barış Yolu Kültür Rotası Adana’mıza, Türkiye’mize hayırlı uğurlu olsun.”

Kadeş Barış Antlaşması’nın Adana’da Pudu Hepa tarafından yapıldığını pek çok kez dile getirdiklerini belirten Karalar ise şöyle konuştu:

“ADANA AYNI ANDA ÇOK SAYIDA ÖZELLİĞE, GÜZELLİĞE VE DEĞERE SAHİP EŞSİZ BİR KENT”

“Adana’daki tarihi mirasa sahip çıkma noktasında önemli işler yaptık ve bu konuda bizden daha etkili bir kurum kuruluş olmadı. Bizim hikayemiz Seyhan Belediyesi’nden başlar. O zaman Adana’nın kültürel mirasının, gastronomisi dahil ne kadar değerli olduğunu, Adana’nın turizm ve gastronomi kenti olması gerektiğini, bu özelliklere fazlasıyla sahip olduğunu defalarca anlattık. Öylesine güzel bir yer ki, öylesine zenginlikleri var ki! Hem deniziniz hem dağınız, yüzlerce endemik bitkiniz, ovanız, tarihi dokunuz, olağanüstü nefis lezzetleriniz olacak ve yası sıra iyi kalpli, misafirperver, sıcak, güzel insanlara sahip olacaksınız. Bence bu özelliklerin tamamının bulunduğu başka bir yer yok dünyada. Eksik olan bunları tanıtmaktı. Bunların tamamını önce Türkiye’ye, sonra dünyaya tanıtmak gerekiyordu. Kültürel mirasları restore etmeye Seyhan Belediyesi’nde başladık. Tarihi gün yüzüne çıkaran bilimsel kazılara, restorasyonlara biz destek olduk, oluyoruz. Tarihi ve kültürel mirasımızı bizden sonrası nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmamız gerekiyor. Tüm değerlerimize sahip çıkmak ne mutlu ki bize nasıl oldu.”

Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtımı ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada açılış konuşmalarının ardından teknik sunumlar gerçekleştirildi. Teknik sunumları Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtımı ve Turizm Daire Başkanı İlhan Taş ile Doç. Dr. Serdar Girginer yaptı.