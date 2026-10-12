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Cumhurbaşkanlığı Kabine'si, Erdoğan'ın başkanlığında bugün bir araya geliyor. Saat: 15.00'te başlayacak olan kabinenin gündeminde, tasfiye edilen fonlar ve alınacak önlemlerin yanı sıra; Ortadoğu'da gerilimi yükselten Husilerin, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları da olacak. İşte o başlıklar...

BÜTÇE ÇALIŞMALARI

Kabine toplantısında, tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin gelişmeler ayrıntılı şekilde ele alınacak. Söz konusu fonlarda yatırımları bulunanlara yapılması planlanan ara ödemeler ve tasfiye sürecine ilişkin düzenlemeleri içeren 9 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu. Teklif çarşamba günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

Fon Kurulu’nun gerçekleştirdiği dördüncü toplantıda alınan kararlar ve sürecin bundan sonraki aşamalarına ilişkin değerlendirmeler de Kabine’nin gündeminde olacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

"Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen son aşama da kabinenin gündem maddeleri arasında olacak. Çerçeve yasa doğrultusunda oluşturulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları ile gelinen aşama da kabinede istişare edilecek.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad yakınlarında bulunan ve Yemen’deki Husiler tarafından daha önce de birçok kez hedef alınan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı gibi uluslar arası gelişmelerin de toplantıda görüşülmesi bekleniyor.