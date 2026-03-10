AKP'li kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinede yapacağı olası değişikliğin sadece performans değerlendirmesiyle sınırlı kalmayacağı belirtildi. Erdoğan'ın yapacağı kabine değişikliğinde “algı yönetimi”, “siyasi sorumluluk” ve “hiyerarşik uyum” başlıkları da belirleyici olacak. Yeni kabine düzenlemesinin “partiyi seçime götürecek kabine” niteliği taşıyacağı yorumları da yapılıyor.

Kulis bilgilerine göre değişmesine kesin gözüyle bakılan isimlerden biri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy.

Bolu Kartalkaya’da 34'ü çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının ardından turizm sektöründeki idari sorumluluk tartışmaları alevlenmişti.

AKP içindeki bazı isimler, Kartalkaya’daki facianın kamuoyu algısı açısından bakanlık üzerinde ciddi bir

yıpranma yarattığını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı için İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın adı geçiyor. Turan, parti teşkilatıyla güçlü bağları bulunan bir isim.

MİLLİ EĞİTİM İÇİN HAMZA AYDOĞDU İDDİASI

Cumhuriyet'in haberine göre, değişim ihtimali konuşulan bir diğer isim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Tekin’in polemiklerde kullandığı sert üslubun rahatsızlık yarattığı belirtiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı için Hamza Aydoğdu’nun adı öne çıkıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın görevden alınarak yerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’ın geleceği de konuşulan konulardan bir diğeri.

RAMAZAN BAYRAMININ İKİNCİ GÜNÜ...

Kulislere göre Ramazan Bayramı’nın ikinci günü açıklanabileceği öne sürülen kabine değişikliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni bir kabine yapısının başlangıcı olacak.