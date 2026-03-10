Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Ankara’da kulislerde dile getirilen “Erdoğan’dan sonra kim gelecek?” senaryoları hakkında konuştu. Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi sistem içindeki belirleyici rolüne dikkat çekerek zaman zaman adı öne çıkan isimlerin aslında Erdoğan’ın onayı olmadan ön plana çıkamayacağını belirtti.

T24’e konuşan Ümit Özdağ, Erdoğan’dan sonra kimin geleceği sorusunun cevabının da yine Erdoğan’ın siyasi tercihlerine bağlı olduğunu söyledi. Özdağ, liderlik tartışmalarında adı geçen isimlerin siyaseten geri plana düştüğünü ifade etti.

SOYLU VE AKAR İDDİASI

Geçmişte Erdoğan'dan sonra adı güçlü şekilde geçen isimlerin zaman içinde görevlerinden uzaklaştırıldığını söyleyen Ümit Özdağ, bunun siyasi stratejinin bir parçası olduğunu ifade ederek, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı hatırlattı.

HAKAN FİDAN YORUMU

Ümit Özdağ, son dönemde Hakan Fidan'ın Erdoğan sonrası senaryolarda adının geçmesinin Fidan açısından zor bir sürece yol açtığını söyledi. Özdağ, bu durumun siyasette ciddi baskılar doğurabileceğini vurugladı.

BİLAL ERDOĞAN İDDİASI

Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın son dönemde daha görünür hale gelmesiyle ilgili de dikkat çeken değerlendirmeler de bulundu. Ümit Özdağ, Bilal Erdoğan’ın siyasette öne çıkmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı olmadan mümkün olmayacağını belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erdoğan sonrası döneme ilişkin değerlendirmesinde AKP’nin varlığını aynı güçle sürdürmesinin zor olabileceğine de dikkat çekti.