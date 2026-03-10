Gazeteci Murat Ağırel, 2022-2024 arasında toplam işlem hacmi 47 milyar 573 milyon lira olan Laleli'deki POS cihazı vurgununun iddianamesindeki detayları Cumhuriyet'teki köşe yazısında anlattı. 29 firmaya ait 312 POS cihazı belirlendiğinin iddianamede geçtiğini aktaran Ağırel, olayda 112 kişinin rol aldığını söyledi.

POST DOLANDIRICILARIN AĞI

İddianamedeki bulgulara göre kurulan yapı aslında oldukça sistematik bir para döndürme mekanizmasına dayandığını söyleyen Ağırel, bu sistemin beş aşamada işlediğini aktardı. Ağırel şu ifadelerle aşamaları aktardı:

“İlk aşamada şirketler kuruluyor ve bu şirketler adına bankalardan POS cihazları alınıyor.

İkinci aşamada yurtdışındaki kişiler devreye giriyor. Özellikle Libya’daki kart sahipleri Türkiye’deki bu POS cihazları üzerinden kredi kartı işlemleri gerçekleştiriyor. Ancak ortada gerçek bir alışveriş yok. Karttan çekilen para aslında bir ödeme değil, bir para transferi işlevi görüyor.

Üçüncü aşamada karttan çekilen para banka sistemi üzerinden Türkiye’deki şirket hesaplarına geçiyor.

Dördüncü aşamada para farklı şirket hesaplarına aktarılıyor, parçalanıyor ve çok sayıda işlemle dağıtılıyor.

Son aşamada ise para nakde çevriliyor veya farklı finansal işlemlerle sisteme yeniden sokuluyor.”

ÜLKELER ARASI HAYALİ PARA TRANSFERİ

Bu aşamalar ile paranın kaynağı ve hareketi izlenmesi zor bir hale getirildiğini belirten Ağırel, bu işlemlerin yüzde 99.99’unun yabancı menşeili kartlarla gerçekleştirildiğini belirtti. Toplam 593 bin işlem incelendiğini aktaran Ağırel, işlemlerin önemli bir bölümü Libya kaynaklı kartlarla yapıldığını söyledi.

Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Tunus, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden de işlemler yer alıyor. Ayrıca yüz binlerce işlemde kartın hangi ülkeye ait olduğuna dair bilginin bulunmadığı da iddianamede geçiyor.

Savcılık analizlerinde işlemlerin büyük bölümünün aynı gün içinde, benzer tutarlarda ve ardışık zamanlarda yapıldığı iddianamede yer alıyor. Bu durumun ise firmalar arasında sistematik bir koordinasyon bulunduğunu göstergesi olduğunun değerlendirildiğini Ağırel belirtti.

İŞLEM HACMİ 44 MİLYAR LİRAYA GELİYOR

Ocak 2022 ile Aralık 2024 arasında aynı gün içerisinde farklı kartlarla fakat aynı tutarlarda yapılan işlemlerin sayısı 635 binin üzerinde olması dikkat çekiyor. Bu işlemlerin toplam hacmi yaklaşık 44 milyar liraya geliyor. Savcılık ise bu işlemler ile para hareketlerinin parçalanarak gizlendiğini söylüyor.

Ağırel ise olaya dair, “Bakın iddianamede anlatılan sadece bir suç tablosu değil. Hazine ve Maliye Bakanlığı borcu olan bir yurttaş ya da küçük bir esnaf olduğunda alacağına şahin kesiliyor. Esas soru şu: Söz konusu bu firmalar olunca nasıl oluyor da bu kadar rahat büyüyebiliyorlar?” yorumunda bulundu.