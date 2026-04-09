TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ’ın geliştirme odaklı yapıdan çıkarak artık “teslimat ve ölçeklenme” evresine geçtiğini vurguladı.

Fast Company tarafından düzenlenen FAST 26 SUMMIT’te konuşan Demircioğlu, TUSAŞ’ın tarihsel gelişimine değinerek, şirketin üç ana evreden geçtiğini belirtti. İlk dönemin “kendi uçağını üretme vizyonu”, ikinci dönemin ise F-16 üretimiyle şekillendiğini ifade eden Demiroğlu, 2005 sonrası süreci ise tam bağımsız ve milli üretim dönemi olarak tanımladı.

GDH tarafından düzenlenen habere göre, Bugün gelinen noktayı ise teslimat odaklı yeni bir aşama olarak değerlendiren Demiroğlu, şirketin artık farklı bir ölçeğe geçtiğini söyledi. Bu dönüşümü, “Artık ilk uçuşlarla ya da ilk ihracatla değil; onlu, yüzlü, binli teslimatlarla anılmak istiyoruz” sözleriyle ifade etti.

Yaklaşık 17 bin çalışanı bulunan şirketin 7 binden fazlasının mühendis olduğuna dikkat çeken Demiroğlu, TUSAŞ’ın yalnızca üretim yapan bir yapı değil, aynı zamanda geniş bir savunma sanayii ekosistemi kuran ana aktörlerden biri olduğunu vurguladı.

KÜRESEL HEDEF BÜYÜYOR

Savunma sanayii ihracatındaki artışa dikkat çeken Demiroğlu, Türkiye’nin 2025 itibarıyla 10 milyar dolar seviyesini aştığını hatırlattı. TUSAŞ’ın bu toplam ihracat içindeki payına değinen Demiroğlu, şirketin küresel hedeflerini büyüttüğünü belirtti.

Bu kapsamda Demiroğlu, kısa ve orta vadeli hedefleri aktararak, “Bu yıl toplamda 2 milyar dolar ihracatı aşmayı hedefliyoruz. 2030’a kadar ise dünya sıralamasında ilk 25’e, hatta ilk 20’ye girmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Artan jeopolitik risklerin savunma talebini yükselttiğine işaret eden Demiroğlu, hem iç ihtiyaçların karşılanmasının hem de ihracatın artırılmasının kritik olduğunu ifade etti.

YAPAY ZEKÂ ODAKLI YENİ KONSEPT

Teknolojik dönüşüm başlığında yapay zekânın belirleyici rolüne dikkat çeken Demiroğlu, TUSAŞ’ın bu alanda çift yönlü bir strateji izlediğini belirtti. Buna göre hem kurumsal süreçlerde verimlilik artırılırken hem de platform seviyesinde akıllı sistem entegrasyonu gerçekleştiriliyor.

Demiroğlu, bu yaklaşımı “Yapay zekâyı platformların üzerinde, ‘edge computing’ yaklaşımıyla kullanarak anlık verileri yorumlayıp karar destek sistemlerine dönüştürüyoruz” sözleriyle açıkladı.

Bu kapsamda sürü İHA konsepti ve insanlı-insansız görev birlikteliği (MUM-T) projelerinde aktif ilerleme kaydedildiği belirtildi.

ANKA-3 VE KAAN İÇİN İHRACAT ANLAŞMASI İMZALANDI

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ANKA-3 ve KAAN projelerine ilişkin önemli bir detayı paylaştı.

Demiroğlu, her iki platform için de ihracat anlaşması imzalandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

ANKA-3’lerimiz ve KAAN’ımız için ihracat anlaşması imzalandı. Daha ortada uçak yokken bile ihracatı yapılabilen bir platform olması gerçekten devasa bir başarıdır.

KAAN’DA TEST SÜRECİ HIZLANIYOR

Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı KAAN projesine de değinen Demiroğlu, KAAN’ın TUSAŞ için kritik bir eşik olduğunu vurguladı. İlk uçuşun ardından yeni bir aşamaya geçildiğini belirten Demiroğlu, yoğun test sürecinin başlayacağını ifade etti.

Bu sürece ilişkin takvimi paylaşan Demiroğlu, “2026’da esas uçuşlarımız başlayacak. 4 ila 6 prototiple yaklaşık iki yıl sürecek yoğun bir test süreci planlıyoruz” dedi.

İlk teslimat takviminin değişmediğini belirten Demiroğlu, “2028 sonu, 2029’un ilk çeyreği gibi ilk teslimatımızı yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜRETİMDE SIÇRAMA HEDEFİ

TUSAŞ’ın üretim kapasitesine ilişkin dikkat çekici veriler paylaşan Demiroğlu, son 20 yılda yaklaşık 250 özgün platform üretildiğini belirtti. Önümüzdeki 10 yıl için hedefin ise çok daha yüksek olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda Demiroğlu, üretim vizyonunu ortaya koyarak, önümüzdeki dönemde yaklaşık 1.500 platform üretiminin hedeflendiğini aktardı. Bu büyümenin güçlü bir tedarik zinciri ve sürdürülebilir bir ekosistem gerektirdiği vurgulandı.

HÜRJET VE ERKEN İHRACAT BAŞARISI

HÜRJET projesine de değinen Demiroğlu, İspanya ile imzalanan anlaşmanın önemine dikkat çekti. Henüz geliştirme aşamasındaki bir platform için ihracat sözleşmesi yapılmasının önemli bir başarı olduğunu belirten Demiroğlu, bunu “Daha ortada uçak yokken ihracat anlaşması yapabilmek çok büyük bir başarı” sözleriyle ifade etti.

GÖKBEY SİVİL PAZARA AÇILIYOR

GÖKBEY helikopterinin sivil sertifikasyon sürecinin tamamlandığını açıklayan Demiroğlu, bunun Türkiye için önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Bu gelişmeye ilişkin değerlendirmesinde Demiroğlu, “Artık GÖKBEY’i sivil alanda da görebileceksiniz. Bu gerçekten bir kilometre taşı” ifadelerini kullandı.

6. NESİL HEDEFİ VE TEKNOLOJİ VURGUSU

Gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demiroğlu, Türkiye’nin savunma teknolojilerinde yeni bir konuma ulaştığını belirtti. Yapay zekâ destekli sistemler ve insanlı-insansız entegrasyonun geleceğin harp konseptini belirleyeceğini ifade etti.

Demiroğlu, bu vizyonu “Takip eden değil, rekabet eden ve bazı alanlarda öne geçen bir teknoloji ülkesi haline geldik” sözleriyle dile getirdi.