Yeniçağ Gazetesi
09 Nisan 2026 Perşembe
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/6
Altın, petrol ve gümüşte şaşırtan hareketlilik: Ateşkes sonrası piyasalarda yeni fırtına

Altın, petrol ve gümüşte şaşırtan hareketlilik: Ateşkes sonrası piyasalarda yeni fırtına

Piyasalar haftanın dördüncü işlem gününe hareketli bir başlangıç yaptı. Dün akşamki kapanış verileri ile bugün piyasa açılışındaki rakamları karşılaştırdığımızda, özellikle emtia ve döviz cephesinde "temkinli" bir seyir izlendiği görülüyor.

Hava Demir Hava Demir
Haberi Paylaş
Altın, petrol ve gümüşte şaşırtan hareketlilik: Ateşkes sonrası piyasalarda yeni fırtına - Resim: 1

Piyasalar 9 Nisan sabahına nasıl uyandı?

Yatırımcıların gözü kulağı altın fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimlerde. Dünkü kapanışa oranla dolar, euro ve gram altında yaşanan son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

1 12
Altın, petrol ve gümüşte şaşırtan hareketlilik: Ateşkes sonrası piyasalarda yeni fırtına - Resim: 2

Altın fiyatları, dünkü yükseliş ivmesinin ardından bugün açılışta daha sakin bir grafik çiziyor.

2 12
Altın, petrol ve gümüşte şaşırtan hareketlilik: Ateşkes sonrası piyasalarda yeni fırtına - Resim: 3

Gram Altın

Dün günü 6.787 TL seviyelerinde tamamlayan gram altın, bu sabah 6.751 TL bandından işlem görüyor.

3 12
Altın, petrol ve gümüşte şaşırtan hareketlilik: Ateşkes sonrası piyasalarda yeni fırtına - Resim: 4

Çeyrek Altın

8 Nisan'da 11.098 TL olan satış fiyatı, bugün itibarıyla 11.050 TL civarında dengelenmeye çalışıyor.

4 12
Altın, petrol ve gümüşte şaşırtan hareketlilik: Ateşkes sonrası piyasalarda yeni fırtına - Resim: 5

Ons Altın

8 Nisan'da kapanışta 2.540 dolar seviyelerinde işlem gören Ons altın, bu sabah 2.525 dolar seviyelerine kadar geriledi. ABD tahvil faizlerindeki hafif yükseliş, Ons tarafında küçük çaplı bir baskı oluşturmuş görünüyor.

5 12
Altın, petrol ve gümüşte şaşırtan hareketlilik: Ateşkes sonrası piyasalarda yeni fırtına - Resim: 6

Dolar/TL

8 Nisan'da günü 44,50 TL ile kapatan dolar, bugün açılışta 44,50 TL seviyesini koruyarak yatay bir başlangıç yaptı.

6 12
Altın, petrol ve gümüşte şaşırtan hareketlilik: Ateşkes sonrası piyasalarda yeni fırtına - Resim: 7

Euro/TL

Dün 52,03 TL seviyelerinden kapanış yapan euro, sabah saatlerinde hafif bir geri çekilmeyle 51,99 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

7 12
Altın, petrol ve gümüşte şaşırtan hareketlilik: Ateşkes sonrası piyasalarda yeni fırtına - Resim: 8

Gümüş ve Brent Petrol: Emtia Dünyası

Gümüş

Dün 107,35 TL ile güçlü bir kapanış yapan gümüş gram fiyatı, bugün açılışta hafif bir volatilite ile 108 TL sınırını zorluyor.

8 12
Altın, petrol ve gümüşte şaşırtan hareketlilik: Ateşkes sonrası piyasalarda yeni fırtına - Resim: 9

Brent Petrol

Petrol fiyatlarında "ateşkes" ve arz güvenliği haberleriyle yaşanan sert düşüş kalıcı olmaya çalışıyor. Dün 95,15 dolar seviyelerinde dengelenen brent petrolün varil fiyatı, bu sabah da 94-95 dolar bandındaki seyrini koruyor.

9 12
Altın, petrol ve gümüşte şaşırtan hareketlilik: Ateşkes sonrası piyasalarda yeni fırtına - Resim: 10

Kripto Para Piyasası: Bitcoin 71 Bin Dolar Sınırında


Bitcoin, dünkü yükseliş grafiğini koruma eğiliminde.

10 12
Altın, petrol ve gümüşte şaşırtan hareketlilik: Ateşkes sonrası piyasalarda yeni fırtına - Resim: 11

Bitcoin (BTC)

8 Nisan'da 71.181 dolar seviyelerine kadar tırmanan lider kripto para birimi, bugün açılışta 71.150 dolar seviyelerinde tutunarak yatırımcısına güven tazeliyor.

11 12
Altın, petrol ve gümüşte şaşırtan hareketlilik: Ateşkes sonrası piyasalarda yeni fırtına - Resim: 12

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro