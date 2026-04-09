Altın, petrol ve gümüşte şaşırtan hareketlilik: Ateşkes sonrası piyasalarda yeni fırtına

Piyasalar 9 Nisan sabahına nasıl uyandı?
Yatırımcıların gözü kulağı altın fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimlerde. Dünkü kapanışa oranla dolar, euro ve gram altında yaşanan son dakika gelişmelerini sizler için derledik.
Altın fiyatları, dünkü yükseliş ivmesinin ardından bugün açılışta daha sakin bir grafik çiziyor.
Gram Altın
Dün günü 6.787 TL seviyelerinde tamamlayan gram altın, bu sabah 6.751 TL bandından işlem görüyor.
Çeyrek Altın
8 Nisan'da 11.098 TL olan satış fiyatı, bugün itibarıyla 11.050 TL civarında dengelenmeye çalışıyor.
Ons Altın
8 Nisan'da kapanışta 2.540 dolar seviyelerinde işlem gören Ons altın, bu sabah 2.525 dolar seviyelerine kadar geriledi. ABD tahvil faizlerindeki hafif yükseliş, Ons tarafında küçük çaplı bir baskı oluşturmuş görünüyor.
Dolar/TL
8 Nisan'da günü 44,50 TL ile kapatan dolar, bugün açılışta 44,50 TL seviyesini koruyarak yatay bir başlangıç yaptı.
Euro/TL
Dün 52,03 TL seviyelerinden kapanış yapan euro, sabah saatlerinde hafif bir geri çekilmeyle 51,99 TL seviyelerinden alıcı buluyor.
Gümüş ve Brent Petrol: Emtia Dünyası
Gümüş
Dün 107,35 TL ile güçlü bir kapanış yapan gümüş gram fiyatı, bugün açılışta hafif bir volatilite ile 108 TL sınırını zorluyor.
Brent Petrol
Petrol fiyatlarında "ateşkes" ve arz güvenliği haberleriyle yaşanan sert düşüş kalıcı olmaya çalışıyor. Dün 95,15 dolar seviyelerinde dengelenen brent petrolün varil fiyatı, bu sabah da 94-95 dolar bandındaki seyrini koruyor.
Kripto Para Piyasası: Bitcoin 71 Bin Dolar Sınırında
Bitcoin, dünkü yükseliş grafiğini koruma eğiliminde.
Bitcoin (BTC)
8 Nisan'da 71.181 dolar seviyelerine kadar tırmanan lider kripto para birimi, bugün açılışta 71.150 dolar seviyelerinde tutunarak yatırımcısına güven tazeliyor.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.