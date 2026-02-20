İsrail basınında yer alan haberlere göre, Türkiye’nin geliştirdiği KAAN programı Avrupa’da alternatif savaş uçağı arayışında öne çıkıyor. KAAN’da yeni işbirliği adımları giderek büyüyor.
Bir Avrupa ülkesi Türkiye'nin ürettiği KAAN'a yöneldi: F-35'i elinin tersiyle itti
İspanya’nın F-35 savaş uçağı planını rafa kaldırarak rotayı Türkiye’nin Milli Muharip Uçağı KAAN’a çevirdiği belirtildi.Derleyen: Baran Yalçın
Maariv, İspanya’nın F-35 planını iptal ederek Türk yapımı KAAN savaş uçağına yöneldiğini ifade etti.
"İSPANYA, TÜRK SAVAŞ UÇAĞINA YÖNELİYOR"
"İspanya, Avrupa ortaklarıyla yaşadığı zorluklar nedeniyle Türk savaş uçağı KAAN’a ilgi gösteriyor" sözlerini sarf eden İsrail basını, İspanyol ITP Aero ile Türkiye’den TEI arasında KAAN’ın motoru için stratejik bir endüstriyel ittifak kurulduğunu belirtti.
"Türkiye ve İspanya ortaklığı, Fransa-Almanya-Madrid hattındaki FCAS programına alternatif bir teknik işbirliği olarak gün yüzüne çıkıyor” sözlerini sarf eden Maariv, “İspanya İsrail merkezli Rafael ile 285 milyon dolarlık anlaşmayı iptal etmişti. Anlaşmada Spike LR2 tanksavar füzeleri de vardı. İsrail sözleşmesinden kaçınan Madrid yönetimi Avrupalı bir arabulucuya yöneldi ama uyuşmazlıklarla dolu bir çıkar evliliği oldu. Çareyi sonunda Türkiye'de buldu" ifadelerine yer verdi.
F-35 ALIMINI İPTAL ETTİ
Öte yandan İspanya’nın 2025 yılının Ağustos ayında F-35 satın alma planını iptal ettiği, Aralık 2025’te ise Türkiye’den 2,6 milyar avro karşılığında 30 adet HÜRJET eğitim uçağı için anlaşma imzaladığı ifade edildi.
AMERİKAN BAĞIMLILIĞI SONA ERİYOR
Maariv, işbirliğinin merkezinde Türkiye’nin geliştirdiği TF35000 motorunun bulunduğunu belirtti. 35 bin pound itki gücüne sahip motorun, Amerikan yapımı F110 motorlarının yerini almasının planlandığının altı çizildi.
KAAN’ın nihai hedefinin "Amerikan veto hakkından tamamen bağımsız" bir platform haline gelmek olduğu söylendi.
"F-35’E KARŞI AVANTAJ"
KAAN’ın çift motorlu yapısı sayesinde toplam 70 bin pound itki gücüne ulaşmasının amaçlandığı, 1,4 ila 1,6 Mach hızında “süper seyir” kabiliyetine sahip olmasının planlandığının altı çizildi.
Arka yakıcı kullanmadan uzun süre süpersonik hızda uçabilme özelliğinin, yakıt tüketimi ve termal iz açısından F-35’e kıyasla avantaj sağladığından da bahsedildi.
"İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ PROTOTİP ORTAYA ÇIKTI"
İtalya merkezli havacılık sitesi The Aviationist ise “Türkiye'nin Kaan Savaş Uçağının İkinci ve Üçüncü Prototipleri Ortaya Çıktı” başlığıyla yeni görüntüleri paylaştı.
Haberde, P1 ve P2 olarak isimlendirilen iki yeni gövdenin 2026 yılında testlere başlamasının planlandığı iddia edildi.
Türkiye’nin Anka-3 ve Kızılelma gibi insansız sistemlerle KAAN’ı beraber uçurmayı planladığı da haberde bahsedildi.