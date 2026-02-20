Bir Avrupa ülkesi Türkiye'nin ürettiği KAAN'a yöneldi: F-35'i elinin tersiyle itti

"Türkiye ve İspanya ortaklığı, Fransa-Almanya-Madrid hattındaki FCAS programına alternatif bir teknik işbirliği olarak gün yüzüne çıkıyor” sözlerini sarf eden Maariv, “İspanya İsrail merkezli Rafael ile 285 milyon dolarlık anlaşmayı iptal etmişti. Anlaşmada Spike LR2 tanksavar füzeleri de vardı. İsrail sözleşmesinden kaçınan Madrid yönetimi Avrupalı bir arabulucuya yöneldi ama uyuşmazlıklarla dolu bir çıkar evliliği oldu. Çareyi sonunda Türkiye'de buldu" ifadelerine yer verdi.