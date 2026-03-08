Milli Gurur KAAN'a Türk kadını imzası: Kritik komponent tamamen kadın emeğiyle üretildi

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hazırlanan özel çalışmada bir komponentin tasarım, imalat, kalite kontrol, yüzey işlemleri, montaj hazırlığı ve nihai entegrasyon süreçleri tamamen kadın mühendis, teknisyen ve uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından yürütüldü.