08 Mart 2026 Pazar
Milli Gurur KAAN'a Türk kadını imzası: Kritik komponent tamamen kadın emeğiyle üretildi

Milli Gurur KAAN'a Türk kadını imzası: Kritik komponent tamamen kadın emeğiyle üretildi

Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak KAAN için üretilen kritik komponent; konsept tasarımdan montaja kadar her aşamada kadın çalışanların emeğiyle şekillendi.

Hava Demir Derleyen: Hava Demir
Son Güncelleme:
Milli Gurur KAAN'a Türk kadını imzası: Kritik komponent tamamen kadın emeğiyle üretildi - Resim: 1

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hazırlanan özel çalışmada bir komponentin tasarım, imalat, kalite kontrol, yüzey işlemleri, montaj hazırlığı ve nihai entegrasyon süreçleri tamamen kadın mühendis, teknisyen ve uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından yürütüldü.

1 8
Milli Gurur KAAN'a Türk kadını imzası: Kritik komponent tamamen kadın emeğiyle üretildi - Resim: 2

Ortaya çıkan komponent, başarıyla KAAN-1'in üzerine entegre edildi.

2 8
Milli Gurur KAAN'a Türk kadını imzası: Kritik komponent tamamen kadın emeğiyle üretildi - Resim: 3

Savunma ve havacılık sanayisinde yüksek hassasiyet, kalite disiplini ve mühendislik mükemmeliyeti gerektiren üretim süreçleri bu özel çalışmada kadın profesyoneller tarafından yönetildi.

3 8
Milli Gurur KAAN'a Türk kadını imzası: Kritik komponent tamamen kadın emeğiyle üretildi - Resim: 4

Proje kapsamında komponentin program faaliyetleri, tasarım çalışmaları, üretim planlaması, imalat operasyonları, tolerans ve kalite kontrolleri, nihai montaj ve entegrasyon hazırlıkları kadın çalışanların sorumluluğunda gerçekleştirildi.

4 8
Milli Gurur KAAN'a Türk kadını imzası: Kritik komponent tamamen kadın emeğiyle üretildi - Resim: 5

Bu çalışma, sadece bir üretim başarısını değil aynı zamanda Türk kadınının savunma sanayisindeki artan rolünü, teknik yetkinliğini ve liderliğini ortaya koyuyor.

5 8
Milli Gurur KAAN'a Türk kadını imzası: Kritik komponent tamamen kadın emeğiyle üretildi - Resim: 6

Yüksek teknolojiye dayalı projelerde kadın istihdamının artırılması, sürdürülebilirlik, inovasyon kapasitesi ve kurumsal dönüşüm açısından stratejik önem taşıyor.

6 8
Milli Gurur KAAN'a Türk kadını imzası: Kritik komponent tamamen kadın emeğiyle üretildi - Resim: 7

KAAN projesinde görev alan kadın mühendisler ve teknisyenler bir parçayı üretmenin yanı sıra Türkiye'nin havacılık vizyonuna da güçlü bir imza attı.

7 8
Milli Gurur KAAN'a Türk kadını imzası: Kritik komponent tamamen kadın emeğiyle üretildi - Resim: 8

TUSAŞ'ın paylaşımı ise şu şekilde:

8 8
Kaynak: AA / DHA
