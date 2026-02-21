Milli muharip uçak KAAN’dan tarihi kare: Çelik kanatların gövde gösterisi
TUSAŞ hangarlarında yer alan 3 adet KAAN prototipi yan yana görüntülendi.Derleyen: Süleyman Çay
Türk havacılık tarihine geçecek görüntü TUSAŞ hangarlarında kaydedildi. Herkes yan yana duran 3 uçağın ne anlama geldiğini araştırıyor.
Milli Muharip Uçak KAAN, bu sefer tek başına değil; "kardeşleriyle" yan yana geldi.
O görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Gökyüzüyle buluşan ilk KAAN, yer testlerinde kullanılacak “Statik Test Uçağı” ve montajı tamamlanan yeni prototip yan yana geldi.
Bu kare, projenin sadece bir “gösteri” değil, seri üretime giden yolda dev bir endüstriyel hamle olarak yorumlanıyor.
3 adet TUSAŞ KAAN prototipi yan yana:
KAAN P0
KAAN P1
KAAN TBST-P
