21 Şubat 2026 Cumartesi
Milli muharip uçak KAAN'dan tarihi kare: Çelik kanatların gövde gösterisi

Milli muharip uçak KAAN’dan tarihi kare: Çelik kanatların gövde gösterisi

TUSAŞ hangarlarında yer alan 3 adet KAAN prototipi yan yana görüntülendi.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Milli muharip uçak KAAN’dan tarihi kare: Çelik kanatların gövde gösterisi - Resim: 1
1 5
Milli muharip uçak KAAN’dan tarihi kare: Çelik kanatların gövde gösterisi - Resim: 2

Türk havacılık tarihine geçecek görüntü TUSAŞ hangarlarında kaydedildi. Herkes yan yana duran 3 uçağın ne anlama geldiğini araştırıyor.

2 5
Milli muharip uçak KAAN’dan tarihi kare: Çelik kanatların gövde gösterisi - Resim: 3

Milli Muharip Uçak KAAN, bu sefer tek başına değil; "kardeşleriyle" yan yana geldi.

3 5
Milli muharip uçak KAAN’dan tarihi kare: Çelik kanatların gövde gösterisi - Resim: 4

O görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Gökyüzüyle buluşan ilk KAAN, yer testlerinde kullanılacak “Statik Test Uçağı” ve montajı tamamlanan yeni prototip yan yana geldi.

4 5
Milli muharip uçak KAAN’dan tarihi kare: Çelik kanatların gövde gösterisi - Resim: 5

Bu kare, projenin sadece bir “gösteri” değil, seri üretime giden yolda dev bir endüstriyel hamle olarak yorumlanıyor.

3 adet TUSAŞ KAAN prototipi yan yana:

KAAN P0

KAAN P1

KAAN TBST-P

5 5
