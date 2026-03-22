Gazeteci Emrullah Erdinç, cinayete kurban giden Kaan Kubilay Kundakçı’nın annesi Ülker Kundakçı ile konuştu. Acılı anne oğlu Kaan Kubilay Kundakçı’nın katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu ve azmettirici olduğu iddiasıyla Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi de dahil toplam 8 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu.

"HER ŞEYİN ADALETLE OLMASINI İSTİYORUM"

"Oğlumu toprağa koyduk. 5 dakika sonra haberi geldi. Bu konuda her şeyin adaletle olmasını istiyorum. Yalandığıı için çok mutluyum ama oğlumu toprağa koydum için çok da üzgünüm. Belki adalet yerini bulur ve oğlum daha rahat uyur." dedi.