Kubilay Kundakçı cinayetinde flaş gelişme: Alaattin Kadayıfçıoğlu gözaltında

İstanbul Ümraniye’de silahlı saldırıda hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin aralarında Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Baran Şükrü Çelik
19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak üzerinde rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi.

Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden armatör Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu, araç içerisindeki gruba ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alaattin Kadayıfçıoğlu, Zehra Çilingiroğlu'nun eski sevgilisiydi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, CİNAYET SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ
Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Alaattin Kadayıfçıoğlu (28) ve M.R. (52), H.C.A. (25), M.K .(59), E.T. (63), A.Ö. (46), A.T. (28) ve Z.K.'yi (50) gözaltına aldı.

Öte yandan düzenlenen operasyon kapsamında cinayet silahı da ele geçirildi. Yapılan incelemelerde eski kız arkadaşı olan kadının, yeni erkek arkadaşının eski erkek arkadaşını fark etmesi üzerine araçtan inerek silahla ateş açtığı belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

GENÇ FUTBOLCU TOPRAĞA VERİLDİ
Sakaryalı futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı Memleketi Karasu ilçesinde bulundan Yuvalıdere Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Oğlunun ölümü ve hakkında konuşan Baba Cemil Kundakçı, şunları söyledi:

- "Canımız yandı. Evladımızı kaybettik ama buna sebep olan kişi ortada yok. Kayıp şuan. Muhtemelen yurt dışına çıktığı düşünülüyor. Bu şahıs buraya nasıl geldi, niye geldi? Bir eksiklik söz konusu, bu anlamda emniyet güçlerimizden, onların üst kademelerinden, bakanlıklardan hatta Cumhurbaşkanımıza kadar bu olayın üzerine inilmesini rica ediyorum.

- Bu olay örtbas edilir kalırsa, bu olay kapanırsa, çok Kubilaylar ölür. Çok evlatlarımız gider. Oğlumun ölümüne sebep olan kişi bir iş adamı. O da bir baba. Onun eşi de bir anne. Onların çocuğuna bu olay olsaydı, benim ve eşimin nasıl canımız yanıyorsa onlarında canı yanacaktı.

- Onların da sağ duyulu davranıp çocuklarını adalete teslim etmelerini rica ediyorum ve bunu bekliyorum. Bir baba olarak benim yerime kendilerine koymalarını ve gerçekleştirmelerini bekliyorum.

- Oğulları bir yanlış yaptıysa, bilerek yada panikleyerek hiç önemli değil, oraya silahla gelmiş muhtemel, tepe lambalı bir araçla gelmiş olması önemli, oda genç bir çocuk.

- Onun altında tepe lambalı arabanın ne işi var? Belinde silahın ne işi var? Herkes silahla dolaşıp bunu kullanamaya kalkarsa kaos olur."

"CANIMA DA MÂL OLSA BU KONUNUN ÜZERİNE GİDECEĞİM"
Kendisine yurt dışı kaynaklı tehdit mesajları geldiğini belirten baba Kundakçı, şöyle konuştu:

- "Bana iki tane tehdit mesajı geldi dün. İkisi de yurt dışı kaynaklı, mesajlaşma uygulaması üzerinden. Bu konunun üzerine gitmemem ‘çocuğunuzu öldürdük mezarında rahat bırakmayız, sizlere de rahat vermeyiz’ tarzında yaklaşımlar içeren bazı mesajlar aldık. Aynı mesajın altından sesli arama geliyor. Bu mesajların gerçeklik payı yüzde 1 bile olsa bundan dolayı önemsedim.

- Bunu emniyet güçlerine de vereceğim. Bana bu konuda tehdit gelecekse bu konu ile alakalı, oğlum öldü, ben zaten öldüm. Benim hiçbir şeyden bir korkum endişem yok, vereceğimiz bir candır ama bu konu kapanmayacak. Canıma da mâl olsa bu konunun üzerine gideceğim."

Kaynak: DHA / İHA
