Kubilay Kundakçı cinayetinde flaş gelişme: Alaattin Kadayıfçıoğlu gözaltında

Oğlunun ölümü ve hakkında konuşan Baba Cemil Kundakçı, şunları söyledi:

- "Canımız yandı. Evladımızı kaybettik ama buna sebep olan kişi ortada yok. Kayıp şuan. Muhtemelen yurt dışına çıktığı düşünülüyor. Bu şahıs buraya nasıl geldi, niye geldi? Bir eksiklik söz konusu, bu anlamda emniyet güçlerimizden, onların üst kademelerinden, bakanlıklardan hatta Cumhurbaşkanımıza kadar bu olayın üzerine inilmesini rica ediyorum.

- Bu olay örtbas edilir kalırsa, bu olay kapanırsa, çok Kubilaylar ölür. Çok evlatlarımız gider. Oğlumun ölümüne sebep olan kişi bir iş adamı. O da bir baba. Onun eşi de bir anne. Onların çocuğuna bu olay olsaydı, benim ve eşimin nasıl canımız yanıyorsa onlarında canı yanacaktı.

- Onların da sağ duyulu davranıp çocuklarını adalete teslim etmelerini rica ediyorum ve bunu bekliyorum. Bir baba olarak benim yerime kendilerine koymalarını ve gerçekleştirmelerini bekliyorum.

- Oğulları bir yanlış yaptıysa, bilerek yada panikleyerek hiç önemli değil, oraya silahla gelmiş muhtemel, tepe lambalı bir araçla gelmiş olması önemli, oda genç bir çocuk.

- Onun altında tepe lambalı arabanın ne işi var? Belinde silahın ne işi var? Herkes silahla dolaşıp bunu kullanamaya kalkarsa kaos olur."