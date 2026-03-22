İstanbul’da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürüldüğü silahlı saldırı ile ilgili soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı.

Saldırıyla bağlantılı olarak Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ve ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu dahil toplam 8 kişi gözaltına alındı. Son bilgilere göre ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Olayda Kundakçı ve arkadaşı Canbay, Ümraniye’de bir adreste görüşmek için buluştuğu esnada, iki ayrı araç yanlarına yaklaşmış ve araçlardan biri içinden ateş açılmıştı. Açılan ateş sonucu Kaan ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saldırganlar olay yerinden kaçmıştı.



8 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Polis ekipleri kısa sürede silahı kullanan şüpheliyi tespit etti. İlk olarak müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Daha sonra cinayetle bağlantılı olarak Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna’nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve diğer 5 kişi daha gözaltına alındı. Operasyon sırasında cinayet silahı da ele geçirildi.

İZZET YILDIZHAN DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Bilal Kadayıfçıoğlu’nun yanı sıra, TV100'ün haberine göre şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı.