Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Çok namlulu topları yerli imkanlarla üretmek amacıyla yola çıkan TR Mekatronik, geliştirdiği ürün ve kabiliyetlerini SAHA 2026’da tanıtacak. Şirket, testleri devam eden 6 namlulu top sistemini de fuarda sergileyecek.

Fuarda öne çıkacak ürünlerden biri olan 6 namlulu 20 mm top sistemi, tasarımdan üretime tamamen yerli olarak geliştiriliyor. Elektronik bileşenlerde dahi ihracat kısıtı oluşturmayacak parçaların tercih edilmesiyle sistemde yüzde 95’in üzerinde yerlilik oranına ulaşılıyor.

Bu sistem, TR Mekatronik’in orta kalibre silah teknolojilerinde ulaştığı mühendislik seviyesinin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor. 6 namlulu 20 mm top, daha önce geliştirilen 3 namlulu sistemin bilgi birikimi ve tecrübesi üzerine inşa edildi.

TR Mekatronik Genel Müdürü Fatih Çevik, şirketin 2018’de kurulma kararı alındığını, 2019’da ise faaliyete geçtiğini belirtti.

“TAM ANLAMIYLA KALİFİYE OLMUŞ İLK ÖZGÜN ORTA KALİBRE SİSTEM”

TUSAŞ ve Sarsılmaz’ın eşit ortaklığıyla kurulan şirketin, ATAK helikopterlerinin burun topunun yerli üretimi için çalışmalara başladığını ifade eden Çevik, 3 namlulu sistemin geliştirilmesi ve teslimat sürecinin 2024 başına kadar sürdüğünü, ardından seri üretime geçildiğini söyledi.

Çevik, “Şu anda bazı ATAK helikopterlerimizde sistemimiz aktif olarak kullanılıyor. Bundan sonra üretilecek tüm ATAK helikopterlerinde de bizim sistemlerimiz olacak. Bu tamamen özgün bir tasarım oldu ve Türkiye’de bu ölçekte ilk kalifiye orta kalibre sistem diyebilirim” dedi.

DAKİKADA 2 BİN ATIŞ KAPASİTESİ

3 namlulu sistemin ardından 6 namlulu daha yüksek atım kapasiteli versiyon üzerinde çalıştıklarını belirten Çevik, “6 namlulu sistemimiz dakikada 2 bin atım kapasitesine ulaşacak. Hava platformlarına entegre edilecek şekilde geliştiriyoruz. Hedefimiz dakikada 3 bin atım kapasiteli hava savunma sistemi üretmek” diye konuştu.

KAAN PROJESİ İÇİN GELİŞTİRİLİYOR

Fatih Çevik, 6 namlulu sistem için TUSAŞ ile sözleşmeleri bulunduğunu belirterek, “KAAN uçağı için bu sistemi geliştiriyoruz. Ayrıca farklı hava platformlarında da kullanılabilirliği için çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.