Dünya genelinde silahlanma yarışı, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmemiş bir risk seviyesine ulaşırken, askeri harcamalar 2025 yılında 2.8 trilyon dolarlık devasa bir sınıra dayandı. Küresel güvenlik konularında otorite kabul edilen İsveç merkezli SIPRI’nin son raporu, rakamların acımasızlığını gözler önüne seriyor.

Son on yılda %41’lik bir artışın yaşandığı dünyada, aynı anda en az 60 farklı silahlı çatışmanın sürüyor olması, güvenlik paradigmalarının kökten değiştiğini kanıtlıyor. Bu gidişatı yorumlayan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Çehov’un "Bir sahnede silah görünüyorsa, o silah patlar" sözünü hatırlatarak, aşırı silahlanmanın büyük savaş risklerini tetiklediği uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE HEM İHRACAT HEM HARCAMA LİGİNDE YÜKSELİYOR

Salıcı’nın mercek altına aldığı tabloda Türkiye, askeri harcamalarını bir önceki yıla göre %7.2 artırarak dünya genelinde 18. sıraya yerleşti. On yıllık sürece bakıldığında Türkiye'nin harcama oranındaki %94’lük yükseliş, bölgesel gerilimlerin maliyetini de ortaya koyuyor. Türkiye aynı zamanda ihracat liginde dünya 11’inciliğine yükselip Pakistan, BAE ve Ukrayna gibi ülkelere yaptığı satışlarla dikkat çekerken, askeri ithalatının büyük kısmını Almanya, İspanya ve İtalya gibi Batılı ülkelerden gerçekleştirmeye devam ediyor. Toplam askeri harcamanın %55’ini elinde tutan NATO ülkelerinin 2035’e kadar GSYH’lerinin %5’ini silahlanmaya ayırma taahhüdü ise küresel bir "savunma duvarı" inşa edildiğini gösteriyor.

ÇÖZÜM SİLAHLANMA YARIŞI DEĞİL ÖNGÖRÜLEBİLİR DİPLOMASİ

Türkiye’nin hiçbir savaşın içinde yer almak istemeyeceğini ancak dünyadaki bu "barut fıçısı" halini görmezden gelemeyeceğini vurgulayan Salıcı, stratejik öngörünün önemine değiniyor. Türkiye’nin güvenliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel güvenlik mimarilerinde masada aktif olarak yer alması gerektiğini belirten Salıcı, asıl çözümün diplomasinin ağırlığını artırmaktan geçtiğini hatırlatıyor. Güvenliğin sadece silahlarla değil, öncelikle öngörülebilir ve sağlıklı diplomatik ilişkilerle sağlanabileceğine işaret eden Salıcı, Türkiye’nin bu tırmanan yarışta tedbirli ve stratejik bir akılla hareket etmesi gerektiğini savunuyor.