Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Juventus'ta Antonio Conte'nin olası dönüşü İtalyan basınında yeniden gündeme geldi.

La Gazzetta dello Sport, siyah-beyazlılarda sportif tablonun kötüleşmesi halinde kulübün eski teknik direktörünün seçeneklerden biri olabileceğini öne sürdü.

Haberde, şu aşamada Conte'nin dönüşünü sağlayacak koşulların oluşmadığının altı çizilirken Juventus yönetiminin teknik direktör değişikliğine gitmesi durumunda 57 yaşındaki çalıştırıcının eski kulübü için sezon ortasında göreve gelmeye sıcak bakabileceği belirtildi.

CONTE İÇİN JUVENTUS'UN YERİ FARKLI

Conte, teknik direktörlük kariyerinde sezon devam ederken yalnızca üç kez göreve başladı.

İtalyan teknik adamın takımları üzerindeki fiziksel ve mental etkisini oluşturabilmek için genellikle sezon başında göreve gelmeyi tercih ettiği ifade edildi.

Ancak Juventus'un Conte için farklı bir yere sahip olduğu vurgulandı. Siyah-beyazlıların formasını uzun yıllar giyen ve teknik direktör olarak kulübü yeniden Serie A'nın zirvesine taşıyan Conte'nin, gerekli şartların oluşması halinde bu kez istisna yapabileceği öne sürüldü.

Conte, Juventus'taki teknik direktörlük döneminde üst üste 3 Serie A şampiyonluğu yaşamış ve Temmuz 2014'te sürpriz bir kararla görevinden ayrılmıştı.

EN BÜYÜK ENGEL MALİYET

Olası dönüşün önündeki en önemli engellerden birinin ise ekonomik şartlar olduğu belirtildi.

Juventus'un mevcut teknik direktörü Luciano Spalletti'nin 2028'e kadar yıllık 5 milyon Euro'nun üzerinde net maaş aldığı, Conte'nin Napoli'deki son sözleşmesinin ise bonuslar hariç yaklaşık 8 milyon Euro seviyesinde olduğu aktarıldı.

Buna göre Juventus, Spalletti'yi gönderip Conte'yi aynı şartlarla göreve getirirse yalnızca iki teknik direktörün maaşları için yıllık 13 milyon Euro'dan fazla ödeme yapmak zorunda kalabilir. Teknik ekiplerin maliyetleri de eklendiğinde rakamın daha da yükselmesi bekleniyor.

CONTE'NİN FEDAKARLIK YAPMASI GEREKEBİLİR

La Gazzetta dello Sport'a göre Juventus'un 2028'de bütçe dengesini sağlamayı hedeflemesi ve 2026 yılında yaklaşık 60 milyon Euro zarar açıklamasının beklenmesi, yüksek maliyetli bir teknik direktör değişikliğini zorlaştırıyor.

Bu nedenle Conte'nin dönüşünün gerçekleşebilmesi için İtalyan çalıştırıcının başlangıçta daha düşük bir maaşı kabul etmesi ve sözleşme şartlarının 2027 yazında yeniden düzenlenmesi seçeneklerden biri olarak gösterildi.