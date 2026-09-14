Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, Dusan Vlahovic'in ayrılık süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Juventus'tan Vlahovic itirafı: 'Peşinden koşmam' - Resim : 1

Rai Radio 1'de yayınlanan "Radio Anch'io Sport" programına konuşan Carnevali, Vlahovic ile kişisel olarak herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini belirtirken kulübün Sırp futbolcuya önemli bir teklif sunduğunu açıkladı.

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'EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMLİ BİR TEKLİF YAPILMIŞTI'

Giovanni Carnevali'nin açıklamaları şu şekilde:

"Ben oyuncuyla hiçbir zaman konuşmadım. Göreve gelir gelmez kendisine ekonomik açıdan çok önemli bir teklif yapılmıştı ancak bu teklif kabul edilmedi."

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'FUTBOLCULARIN PEŞİNDEN KOŞAN BİRİ DEĞİLİM'

"Ben futbolcuların peşinden koşan biri değilim. Vlahovic, Juventus'a karşı saygılı davrandı ancak teklifimizi kabul etmeyince konu bizim açımızdan orada kapandı."