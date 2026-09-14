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Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, Dusan Vlahovic'in ayrılık süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rai Radio 1'de yayınlanan "Radio Anch'io Sport" programına konuşan Carnevali, Vlahovic ile kişisel olarak herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini belirtirken kulübün Sırp futbolcuya önemli bir teklif sunduğunu açıkladı.

'EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMLİ BİR TEKLİF YAPILMIŞTI'

Giovanni Carnevali'nin açıklamaları şu şekilde:

"Ben oyuncuyla hiçbir zaman konuşmadım. Göreve gelir gelmez kendisine ekonomik açıdan çok önemli bir teklif yapılmıştı ancak bu teklif kabul edilmedi."

'FUTBOLCULARIN PEŞİNDEN KOŞAN BİRİ DEĞİLİM'

"Ben futbolcuların peşinden koşan biri değilim. Vlahovic, Juventus'a karşı saygılı davrandı ancak teklifimizi kabul etmeyince konu bizim açımızdan orada kapandı."