Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Juventus, Avustralya turunun son hazırlık karşılaşmasında Palermo ile karşı karşıya geldi.
Optus Stadyumu'nda oynanan mücadelede Juventus forması giyen milli futbolcular Zeki Çelik ve Kenan Yıldız, ilk 11'de sahaya çıktı.
Kenan Yıldız strikes first in Perth! 🔥— 7Sport (@7Sport) August 11, 2026
The Juventus #10 puts it into the net from close range to give the Italian giants the lead over Palermo
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ZEKİ HAZIRLADI KENAN BİTİRDİ
Karşılaşmanın ilk yarısının son bölümünde Juventus'un geliştirdiği hücumda iki milli futbolcu sahne aldı.
Zeki Çelik'in pasıyla buluşan Kenan Yıldız, topu ağlara göndererek Juventus'u 1-0 öne geçirdi.
Böylece Juventus'un Palermo karşısındaki ilk golünde iki Türk futbolcu doğrudan rol oynadı.
İKİ MİLLİ YILDIZDAN ETKİLİ PERFORMANS
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 61. dakikada oyundan alınırken Zeki Çelik ise 81 dakika sahada kaldı.
İki futbolcunun özellikle Juventus'un ilk golündeki iş birliği maçın ardından sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
SON SÖZÜ MILIK SÖYLEDİ
Mücadelenin son bölümünde farkı artıran Juventus, 86. dakikada Polonyalı santrfor Arkadiusz Milik'in golüyle skoru 2-0'a getirdi.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Juventus, Avustralya turundaki son hazırlık karşılaşmasını Palermo karşısında 2-0'lık galibiyetle tamamladı.