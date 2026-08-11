Dev Organizasyon İçin Takvimler Yeniden Ayarlandı
İstanbul, 16-27 Haziran 2027 tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa'nın en büyük spor organizasyonlarından 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacak. Şehirdeki yoğunluğu ve altyapı ihtiyacını yönetmek adına akademik takvimlerde değişikliğe gidildi.
Üniversiteliler bu yıl erken tatile çıkacak: İşte nedeni
2026-2027 akademisyen ve öğrenci takvimi için beklenmedik bir karar alındı. YÖK'ün talebi doğrultusunda İstanbul'daki üniversitelerin bahar dönemi yaklaşık bir ay erken sona erecek. Kararın arka planında ise dev bir uluslararası organizasyon yer alıyor. İşte detaylar…Kaynak: Diğer
Dev Organizasyon İçin Takvimler Yeniden Ayarlandı
YÖK Talep Etti: Okullar 1 Ay Erken Kapanıyor
Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talebiyle alınan karar doğrultusunda, İstanbul sınırları içerisinde eğitim veren üniversiteler 2026-2027 akademik yılı bahar dönemini normal süresinden yaklaşık bir ay önce tamamlayacak.
Yalnızca Bu Akademik Yıla Özel Uygulanacak
Eğitim takvimindeki bu radikal öne çekme hamlesinin kalıcı olmadığı açıklandı. Söz konusu erken kapanma uygulaması, yalnızca 2026-2027 eğitim-öğretim yılına özgü tek seferlik bir düzenleme olarak yürürlüğe girecek.
Dönemlik Ders Süresi 12 Haftaya Düşüyor
Alınan kararla birlikte üniversitelerde normal şartlarda 14 hafta olarak işlenen dönemlik ders süreleri 12 haftaya indirilecek. Akademik kadrolar müfredatı bu yeni zaman dilimine göre adapte edecek.
Uygulamalı Dersler Ve Laboratuvarlar Birebir Sürdürülecek
Eğitim kalitesinin düşmemesi ana şart koşuldu. Laboratuvar, klinik ve uygulamalı derslerin eksiksiz şekilde sürdürülmesi ve öğrencilerin yetkinlik kaybı yaşamaması esasıyla ders planlamaları sıkılaştırılacak.
Telafi İçin Güz Dönemi Başlangıcı Erkene Çekildi
Erken kapanış nedeniyle müfredatta oluşabilecek zaman kaybını telafi etmek amacıyla bazı üniversiteler güz dönemi açılış tarihlerini takvimde daha öne çekme kararı aldı.
Öğrenciler Ve Şehir Dev Organizasyona Hazırlanıyor
Avrupa'nın en başarılı sporcularını ağırlayacak olan İstanbul'da, üniversite kampüslerinin ve yurt altyapılarının da organizasyon sürecinde etkin kullanılması planlanıyor.