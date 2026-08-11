Üniversiteliler bu yıl erken tatile çıkacak: İşte nedeni

Yalnızca Bu Akademik Yıla Özel Uygulanacak

Eğitim takvimindeki bu radikal öne çekme hamlesinin kalıcı olmadığı açıklandı. Söz konusu erken kapanma uygulaması, yalnızca 2026-2027 eğitim-öğretim yılına özgü tek seferlik bir düzenleme olarak yürürlüğe girecek.