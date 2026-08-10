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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer gündemindeki yerini koruyor.

Milli futbolcu için özellikle Premier Lig devi Arsenal'in ilgisi gündeme gelirken Juventus'un 21 yaşındaki yıldızın geleceği konusunda kararını verdiği ileri sürüldü.

100 MİLYON AVRO'NUN ALTINDAKİ TEKLİFLERE RET

Corriere dello Sport'un haberine göre Juventus, Kenan Yıldız'ı gelecek planlamasının en önemli parçalarından biri olarak görüyor.

Torino temsilcisinin bu nedenle, özellikle Arsenal'den gelebilecek 100 milyon Euro'nun altındaki teklifleri reddetmeye hazır olduğu öne sürüldü.

Juventus'un bu tutumuyla milli futbolcuyu kadrosunda tutmak istediği ve kısa vadede ayrılığına sıcak bakmadığı ifade edildi.

JUVENTUS'UN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN OLDU

2023-2024 sezonundan bu yana Juventus A Takımı'nda forma giyen Kenan Yıldız, performansıyla takımın önemli hücum silahlarından biri haline geldi.

Milli futbolcu, Juventus formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 131 resmi karşılaşmada 27 gol ve 21 asist üreterek toplam 48 gole doğrudan katkı sağladı.

GEÇEN SEZON 20 GOLE KATKI

Kenan Yıldız, geçtiğimiz sezon da Juventus'un hücum hattında öne çıkan isimlerden biri oldu.

21 yaşındaki futbolcu, sezon boyunca çıktığı 47 karşılaşmada 11 gol atarken 9 asist yaptı ve 20 gole doğrudan katkıda bulundu.

2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Juventus ile uzun süreli sözleşmesi bulunan Kenan Yıldız'ın kontratı 2030 yılına kadar devam ediyor.