Jose Mourinho, Real Madrid’e geri dönüş senaryolarına Milano’da nokta koydu. Portekizli çalıştırıcı, asıl gündeminin Benfica’yı yeniden Avrupa’nın seçkinler ligine taşımak olduğunu açıkça ifade etti.

Tecrübeli teknik adam, dün gece Milano’daki bir organizasyona katıldı. Burada karşılaştığı Real Madrid iddialarına aldırış etmeyen Mourinho, mesaisinin tamamen Benfica’da olduğunun altını çizdi.

Corriere dello Sport’un aktardığına göre Mourinho şu ifadeleri kullandı: “Bir sonraki hedefim Benfica’yı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşımak.”

MİLLİ TAKIM İÇİN “ERKEN” DEDİ

Açıklamasında kulüp futbolunu bırakıp bir milli takımın başına geçmek için kendisini hazır hissetmediğini de söyleyen Portekizli teknik adam, bu konudaki düşüncelerini şu sözlerle özetledi:

“Vakti değil. Bunu düşünüyorum elbette ama futbolsuz bir hayatı, kulüpteki günlük rutinin olmadığı bir yaşamı da düşünüyorum. Her gün antrenman yapmamayı, haftada üç kez kazanmamayı, kaybetmemeyi ya da berabere kalmamayı... Mutlu olmak, üzülmek, hayal kırıklığına uğramak, daha iyisini istemek... Hayatımı bunlar olmadan düşünemiyorum. Bir milli takımın başına geçme zamanı henüz gelmedi.”

YENİ SÖZLEŞME MASADA

Benfica’da kalma isteğini daha önce de farklı vesilelerle dile getiren Mourinho, geleceğine dair tabloyu da netleştirdi.

Portekiz ekibinin başındaki teknik adamın mevcut sözleşmesi bir sezon daha devam ediyor. Anlaşmada, sezonun bitimini izleyen 10 gün içinde tarafların daha düşük bir bedel ödeyerek yollarını ayırmasına imkan tanıyan bir madde bulunuyor.

Buna karşın deneyimli çalıştırıcı, kontratını uzatmak için müzakerelere başlamış durumda.