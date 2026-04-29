Türkiye’den o ülkelere 2 bin 704 TL’ye uçacaksınız: Sınırlı koltuk kapış kapış gidecek

Türkiye’nin genç hava yolu markası AJet, yurt dışı seyahatlerini ekonomik hale getiren yeni bir kampanya başlattı. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanya kapsamında, Türkiye çıkışlı biletler vergi dahil 60 dolardan(2 bin 704 TL), başlayan fiyatlarla yolculara sunuluyor.
Hava yolu şirketi AJet, 29-30 Nisan tarihlerinde geçerli olmak üzere dev bir yurt dışı kampanyası başlattı. Mayıs ve Haziran aylarındaki seyahatleri kapsayan fırsatla, Türkiye çıkışlı biletler 60 dolar, varışlı biletler ise 50 eurodan başlayan fiyatlarla yolcularla buluşuyor.
Geniş bir uçuş ağına yayılan bu indirimli biletlerden yararlanmak isteyen seyahat severlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Kampanya takvimi şu şekilde belirlendi:
Satış Dönemi: 29 Nisan 2026 (Saat 11.00) ile 30 Nisan 2026 (Saat 23.59) arası.
Seyahat Dönemi: 4 Mayıs – 30 Haziran 2026 tarihleri arası.
Kampanya dahilinde toplam 50 bin koltuk indirimli olarak satışa açıldı. Fiyatlandırma politikası ise rotaya göre şekilleniyor.
Türkiye Çıkışlı (Gidiş): "Basic" biletler vergi dahil 60 dolardan başlayan fiyatlarla.
Türkiye Varışlı (Dönüş): "Basic" biletler vergi dahil 50 eurodan başlayan fiyatlarla.
AJet, bilet fiyatlarının yanı sıra ek hizmetlerde de indirime gitti. Yolcular seyahatlerini kişiselleştirirken şu fırsatlardan yararlanabilecek.
Kabin Bagajı: Sadece 9 euro.
10 KG Uçak Altı Bagajı: Basic bilete özel sadece 9 euro.
Avrupa’dan Orta Asya’ya, Balkanlar'dan Kuzey Afrika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafya kampanya kapsamına alındı. İşte o ülkelerden bazıları:
İngiltere, Hollanda, Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Romanya, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Rusya, Mısır ve Cezayir.