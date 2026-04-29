29 Nisan 2026 Çarşamba
Anasayfa Ekonomi Emekliye ‘ATM maaş’ tuzağı: 500 bin TL parası bir anda gitti

Emekliye ‘ATM maaş’ tuzağı: 500 bin TL parası bir anda gitti

Adana'da ev sahibinin güvenini kazanıp mobil bankacılık üzerinden 350 bin TL kredi çeken kiracı çift, olayı gizlemek için 3 ay boyunca yaşlı kadına elden "sahte maaş" ödedi.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Adana’nın Çukurova ilçesinde pes dedirten bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Güvenini kazandığı 65 yaşındaki ev sahibinin adına gizlice 350 bin TL kredi çeken kiracı, oyunun ortaya çıkmaması için 3 ay boyunca yaşlı kadına "maaşın yattı" diyerek kendi cebinden ödeme yaptı.

Borç batağına sürüklenen yaşlı kadın, parmağındaki yüzüğü satıp bulaşıkçılık yaparak borç ödemeye çalışıyor.

Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan Şenel Karabulut, müstakil evinin alt katını S.D. ve eşine kiraya verdi.

Kendisini "yardımsever" gibi gösteren kiracı çift, okuma yazması olmayan yaşlı kadına, "Bankada sıra bekleme, biz senin yerine ATM'den çekeriz" diyerek güvenini kazandı.

Bu bahaneyle banka kartını alan şüpheliler, "telefonunu güncelleyeceğiz" diyerek aldıkları mobil bankacılık üzerinden yaşlı kadının adına 350 bin TL kredi çekti.

Dolandırıcılığın fark edilmesini engellemek isteyen kiracılar, çektikleri krediyi kendi hesaplarına aktardıktan sonra akılalmaz bir yöntem izledi.

Kredi taksitleri Karabulut’un emekli maaşından kesilirken, kiracılar her ay yaşlı kadına gidip "Maaşın yattı, işte paran" diyerek kendi elleriyle 16 bin TL teslim etti. Bu yolla yaşlı kadını 3 ay boyunca oyalamayı başardılar.

Oyun, Kasım ayında Şenel Karabulut’un maaşını kendisinin çekmek istemesiyle bozuldu. Bankaya giden yaşlı kadın, görevliden "Maaşınız krediye kesiliyor, bankaya toplam 500 bin TL borcunuz birikmiş" cevabını alınca dünyası başına yıkıldı.

Durumu sormak için eve dönen Karabulut, kiracılarının eşyalarını toplayıp kaçmasıyla ikinci bir şok yaşadı. Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Karabulut, borçları kapatabilmek için büyük bir sefalet içine düştüğünü söyledi. Mağdur kadın süreci şu sözlerle özetledi:

"Bana kendi paramı maaşım gibi vermişler. Altınlarımı bozdurdum, parmağımdaki yüzüklere kadar sattım yine yetmedi. Bu yaşımda gidip restoranlarda bulaşık yıkadım. Benim paramla arabalarını yenilemişler. Evimi bile elimden alacaklardı."

Şikayetçi olan ve 5 aydır adaletin yerini bulmasını bekleyen yaşlı kadın, zanlıların yargılanmasını ve mağduriyetinin giderilmesini istiyor. İddiaların odağındaki kiracı S.D.’nin ise kayıplara karıştığı ve henüz ulaşılamadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
