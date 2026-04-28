Real Madrid’de teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho ismi yeniden gündeme geldi.

The Athletic’e konuşan kaynaklara göre, sezon sonunda ayrılması beklenen Alvaro Arbeloa’nın yerine gelecek ismi belirleme sürecini doğrudan başkan Florentino Perez yönetiyor.

PEREZ PROJEYİ AYAĞA KALDIRMAK İSTİYOR

La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası’nda beklentilerin altında kalan Madrid’de Perez’in, sarsılan projeyi yeniden güçlendirmek istediği belirtiliyor. Mourinho’nun dönüş fikrine sıcak baktığı ifade edilse de kulüp içinde bu ihtimale mesafeli yaklaşanlar da bulunuyor.

2010-2013 yılları arasında takımı çalıştıran Mourinho, özellikle 2011-12 sezonunda kazanılan lig şampiyonluğu ile dikkat çekmişti.

ARTILAR VE SORU İŞARETLERİ

Deneyimli teknik adamın geri dönüşü hem kulüp hem de La Liga için büyük ses getirebilecek bir hamle olarak görülüyor. Ancak Mourinho’nun geçmişte soyunma odasında yarattığı gerilimler, özellikle Iker Casillas ile yaşadığı sorunlar hâlâ hatırlanıyor.

SÖZLEŞME DETAYI VE ALTERNATİFLER

Son olarak Benfica’yı çalıştıran Mourinho’nun sözleşmesinde, sezon sonunda yaklaşık 3 milyon euro karşılığında fesih maddesi bulunuyor.

Madrid’de ayrıca Mauricio Pochettino, Didier Deschamps ve Jurgen Klopp gibi isimler de alternatif adaylar arasında gösteriliyor.