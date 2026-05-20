İstanbul'da Aston Villa ile Freiburg arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi Finali futbol dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Alman futbolunun efsane teknik direktörlerinden Joachim Löw, TRT Spor'a final öncesi açıklamalarda bulundu.

JOACHIM LÖW: 'UMARIM FENERBAHÇE GELECEK SENE ŞAMPİYON OLACAK'

Freiburg'a başarılar dileyen Löw eski kulübü Fenerbahçe hakkında da konuşarak, "Fenerbahçe'yi her zaman takip ediyorum. Aziz Yıldırım yeniden başkan olabilir. Umuyorum ki gelecek sene şampiyon olacaklar." ifadelerini kullandı.