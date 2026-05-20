Banka kartlarının ATM cihazlarında sıkışması, yurttaşların sıkça yaşadığı sorun olarak göze çarpıyor. Uzman isimler, kartın ATM’de kalması durumunda sakin olunmasını ve cihaza fiziksel müdahale edilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
ATM kullanan vatandaşlar bu hatayı sakın yapmayın: Uzmanlar üstüne basa basa uyardı
Derleyen: Baran Yalçın
KARTA FİZİKSEL MÜDAHALEDE BULUNMAYIN
ATM'lerin kartı alıkoyma sebepleri arasında hatalı PIN kodu girişi, işlemin ardından kartın unutulması, kartın kullanım süresinin bitmesi veya sistemdeki teknik arızalar ilk sırada yer alıyor
Cihazın güvenlik mekanizması devreye girdiğinde kartı koruma altına aldığı, bu sebeple kullanıcıların anahtar veya cımbız gibi nesnelerle kartı çıkarmaya çalışmasının hem karta hem de cihaza zarar verebileceği ifade edildi.
ATM ÖNÜNDEN AYRILMAYIN
Olay sırasında yapılması gereken ilk şey, ATM önünden hemen uzaklaşmadan birkaç dakika bekleyerek ekranda yazan komutları takip etmek.
İşlemin tamamen sonlandığından emin olduktan sonra, kartın bağlı olduğu bankanın müşteri hizmetleriyle resmi kanallar üzerinden iletişime geçilmesi gerekiyor.
Eğer ATM bir banka şubesine bağlıysa yetkililere bilgi verilmesi gerekirken, kartın iadesinin ancak teknik ekiplerin rutin kontrolleri sonrasında gerçekleştirilebildiği hatırlatıldı.
Güvenlik açısından, çevredekilerden yardım talep edilmemesi ve şifre gibi kişisel bilgilerin kimseyle paylaşılmaması gerektiği belirtildi. Kartın güvenli olmayan bir bölgede kaybedilmesi durumunda ise banka aracılığıyla kartın kullanıma kapatılması veya bloke edilmesi en sağlıklı yöntem olarak görülüyor.
Para çekme işlemi sırasında paranın verilmemesi ancak hesaptan düşülmesi durumunda ise işlem saati ve ATM kodu not edilerek bankaya resmi itiraz dilekçesi verilmesi süreci başlatıyor.