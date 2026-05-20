Anasayfa Gündem ATM kullanan vatandaşlar bu hatayı sakın yapmayın: Uzmanlar üstüne basa basa uyardı

ATM kullanan vatandaşlar bu hatayı sakın yapmayın: Uzmanlar üstüne basa basa uyardı

Uzmanlar, ATM'de kartı kalan vatandaşların ne yapması konusunda uyarılarda bulundu.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Banka kartlarının ATM cihazlarında sıkışması, yurttaşların sıkça yaşadığı sorun olarak göze çarpıyor. Uzman isimler, kartın ATM’de kalması durumunda sakin olunmasını ve cihaza fiziksel müdahale edilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

KARTA FİZİKSEL MÜDAHALEDE BULUNMAYIN

ATM'lerin kartı alıkoyma sebepleri arasında hatalı PIN kodu girişi, işlemin ardından kartın unutulması, kartın kullanım süresinin bitmesi veya sistemdeki teknik arızalar ilk sırada yer alıyor

Cihazın güvenlik mekanizması devreye girdiğinde kartı koruma altına aldığı, bu sebeple kullanıcıların anahtar veya cımbız gibi nesnelerle kartı çıkarmaya çalışmasının hem karta hem de cihaza zarar verebileceği ifade edildi.

ATM ÖNÜNDEN AYRILMAYIN

Olay sırasında yapılması gereken ilk şey, ATM önünden hemen uzaklaşmadan birkaç dakika bekleyerek ekranda yazan komutları takip etmek.

İşlemin tamamen sonlandığından emin olduktan sonra, kartın bağlı olduğu bankanın müşteri hizmetleriyle resmi kanallar üzerinden iletişime geçilmesi gerekiyor.

Eğer ATM bir banka şubesine bağlıysa yetkililere bilgi verilmesi gerekirken, kartın iadesinin ancak teknik ekiplerin rutin kontrolleri sonrasında gerçekleştirilebildiği hatırlatıldı.

Güvenlik açısından, çevredekilerden yardım talep edilmemesi ve şifre gibi kişisel bilgilerin kimseyle paylaşılmaması gerektiği belirtildi. Kartın güvenli olmayan bir bölgede kaybedilmesi durumunda ise banka aracılığıyla kartın kullanıma kapatılması veya bloke edilmesi en sağlıklı yöntem olarak görülüyor.

Para çekme işlemi sırasında paranın verilmemesi ancak hesaptan düşülmesi durumunda ise işlem saati ve ATM kodu not edilerek bankaya resmi itiraz dilekçesi verilmesi süreci başlatıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
