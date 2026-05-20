Küresel piyasalarda merkez bankalarının güçlü alımları, jeopolitik riskler ve süregelen enflasyon endişeleriyle destek bulan altın, uluslararası dev yatırım bankalarının 2026 projeksiyonlarında oldukça geniş bir fiyat aralığında değerlendiriliyor.
Gram altın bu seviyelere gelecek: Dev bankalar rakam verdi
Dev bankaların yıl sonu altın tahminlerini açıkladı. İşte bankaların ortalama altın tahminleri…Derleyen: Baran Yalçın
Dünyanın önde gelen finans kurumlarının ons altın beklentilerini yukarı yönlü güncellemesi ve dolar/TL kuru tahminleriyle birleşen bu tablo, gram altının yıl sonunda hangi seviyeleri görebileceğini ortaya koyuyor.
Mayıs ayı itibarıyla ons altın 4.486 dolar bandında işlem görürken, yurtiçinde gram altını belirleyen en önemli etken olan dolar/TL kuru anlık 45,75 TL seviyesinde bulunuyor.
Bu iki verinin kesişiminde gram altın şu anda 6.579,77 TL’den fiyatlanıyor. Uluslararası standartta 1 ons altının 31,10 grama denk geldiği formülle yapılan hesaplamalar, önümüzdeki dönem için üç ayrı senaryoyu öne çıkarıyor.
Hem altın hem dolar yükselecek
Yatırım bankalarının ortak beklentilerine göre 2026 ortalama ons altın fiyatı 4.916 dolar seviyesinde gerçekleşebilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise yıl sonu dolar/TL kurunun 51,57 TL’ye yükseleceği öngörülüyor. Mevcut 45,75 TL seviyesinden bu tahmine doğru bir yükselişle birlikte ons altının 4.916 dolara çıkması durumunda gram altın 8.151,70 TL’ye ulaşabilir.
Sadece kur etkisiyle yüzde 14’lük getiri
Piyasalara daha temkinli bakan kurumların tahminlerinde ons altın ortalaması 4.533 dolar seviyesinde kalıyor. Yani küresel altın fiyatı mevcut düzeyinden pek uzaklaşmayacak. Ancak sadece dolar/TL kurundaki artışın etkisiyle gram altın yine de 7.517,80 TL’ye çıkarak yatırımcılara yüzde 14’ü aşan bir getiri sağlayabilecek.
10 bin TL eşiğine yaklaşma ihtimali
Wells Fargo, UBS, JPMorgan ve Societe Generale gibi önde gelen kurumların en iyimser projeksiyonlarının ortalaması ise ons altını 5.842 dolar seviyesine taşıyor. Küresel altındaki bu yüzde 30’u aşan yükseliş beklentisine döviz kurundaki artış da eklendiğinde gram altın yıl sonunda 9.688,61 TL’ye ulaşabilir.
Uzmanlar, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde gram altının yıl sonuna kadar yüzde 47’yi aşan bir performans göstererek 10 bin TL psikolojik sınırına dayanabileceğini vurguluyor.
Yılın kalan bölümünde bankaların tahmin aralığındaki bu makası hangi yönde kapatacağı, merkez bankalarının faiz politikaları ve küresel jeopolitik gelişmelere bağlı olacak.