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Kaynak: DHA

Bodrum'da çıktıkları tatilde jetskinin devrilmesi sonucu iki çocuğunu ve dini nikahlı eşini kaybeden Irak uyruklu Nur Asim, Yunanistan'da bulunan cenazeleri Türkiye'ye getirebilmek için mücadele veriyor. Asim, cenazelerin teslimi için kendisinden kişi başı 3 ila 5 bin avro arasında ücret talep edildiğini iddia etti.

Olay, 14 Temmuz'da Bodrum açıklarında meydana geldi. Nur Asim, dini nikahlı eşi Fehet Muhammed Mahmut (26) ile kızları Melek (8) ve Meral (4) jetskiyle denize açıldı. Jetskinin devrilmesinin ardından aile dalgaların arasında kaldı.

"JETSKİ DEVRİLDİ, AÇIĞA SÜRÜKLENDİK"

Kazayı anlatan Asim, jetskinin devrilmesinin ardından yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki dalgalar nedeniyle açığa sürüklendiklerini söyledi. O sırada Melek'in kendi kucağında, Meral'in ise babasının yanında olduğunu belirtti.

Asim'in anlatımına göre Meral'in denize düşmesinin ardından babası onu kurtarmaya çalıştı. Baba ve küçük kız dalgalar arasında gözden kayboldu.

"KOLLARIM YARA OLANA KADAR TAŞIDIM"

Kızı Melek'le birlikte saatlerce hayatta kalmaya çalıştığını anlatan Asim, bir yandan jetskiye tutunurken diğer yandan çocuğunu kucağında taşıdığını söyledi.

Saat 17.00 sıralarında denize düştüklerini belirten Asim, Melek'in gece 02.00'ye kadar dayanabildiğini ancak yoğun dalgalar nedeniyle su yutarak hayatını kaybettiğini ifade etti.

Asim, "Benim kollarım yara olana kadar Melek'i taşıdım" diyerek yaşadığı anları anlattı.

Kendisinin ise sabah saat 06.00 sıralarında bulunarak kurtarıldığını belirten Asim, Melek'in aynı gün Yunanistan'da bulunduğunu, Meral ile babasının cansız bedenlerine ise 4 gün sonra ulaşıldığını söyledi.

CENAZELERİNİ TÜRKİYE'YE GETİRMEK İSTİYOR

Çocuklarının ve eşinin cenazelerinin Yunanistan'da bulunduğunu belirten Asim, Türkiye'ye getirilmeleri için hukuki süreç başlattığını söyledi.

Mahkeme sürecinin uzadığını ifade eden anne, cenazeleri teslim alabilmek için 6 ay beklemesi gerektiğinin kendisine söylendiğini öne sürdü.

Kızı Melek'in bu ay okula başlamasının planlandığını anlatan Asim, "Okul hazırlıklarını yapmıştık ama maalesef gidemedi" dedi.

"KİŞİ BAŞI 3 BİN İLE 5 BİN AVRO İSTİYORLAR"

Asim, Yunanistan'dan cenazelerin gönderilmesi için kendisinden para talep edildiğini iddia ederek, "Kişi başı 3 bin ile 5 bin avro diyorlar" ifadelerini kullandı.

Türk makamlarına da başvurduğunu belirten Asim, kazanın üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen DNA işlemlerinin henüz tamamlanmadığını söyledi.

Yaşadığı süreç nedeniyle yasını dahi tutamadığını dile getiren anne, sürekli mahkeme ve resmi işlemlerle uğraşmak zorunda kaldığını ifade etti.

"YAN YANA BİR MEZARLARI OLSUN"

Çocuklarının cenazelerini Türkiye'ye getirerek yan yana defnetmek istediğini söyleyen Asim, yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Asim, "Gerçekten ben çaresizim. En azından çocuklarıma bir mezarlık yapayım. En azından çocuklarımı alayım, yan yana bir mezarlıkları olsun istiyorum. Çünkü ben onları bu zamana kadar hiç ayırmadım" dedi.