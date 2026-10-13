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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Fox News'in 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında Florida'daki Blue Origin fabrikasında gazeteci Bret Baier'in sorularını yanıtladı. Konut fiyatlarının fırlaması ve gençlerin ev sahibi olmasının zorlaşmasına ilişkin konuşan Bezos, krizin arkasındaki asıl nedenleri ve çözüm yollarını değerlendirdi.

"HERKES SUÇU YANLIŞ YERDE ARIYOR"

Yüksek konut maliyetleri nedeniyle gençlerin iş yerlerinden iki saat uzaklıktaki bölgelerde yaşamak zorunda kaldığını belirten Bezos, yüksek fiyatların sorumlusu olarak ev sahiplerinin hedef gösterilmesini doğru bulmadığını ifade etti.

Sürekli suçlu arayan siyasetçilerin gerçek çözümler sunamayabileceğini kaydeden Bezos, hükümetlerin uyguladığı bazı destek programlarının talebi artırırken yeni konut üretimini sınırlandırdığına dikkat çekti. Seçmenlere seslenen ünlü iş insanı, sorunların nedenlerini araştırmak yerine başkalarını suçlayan siyasetçilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

FİYATLARIN DÜŞTÜĞÜ KENTİ ÖRNEK GÖSTERDİ: AUSTİN MODELİ

Çözümün yeni konut üretiminin önündeki engelleri kaldırmaktan geçtiğini savunan Bezos, ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin kentini örnek verdi. Austin'de son 10 yılda inşaat süreçlerini kolaylaştıran düzenlemeler sayesinde artan arzın fiyatları gerilettiğini belirtti.

Realtor.com verilerine göre Austin'in yer aldığı Travis County'de ortanca konut ilan fiyatları ve kiralar geçen yılın aynı dönemine göre düşüş kaydetti. Kentte 2025 başına kadar kiraların 19 ay üst üste gerilediği belirtilirken, uzmanlar bu düşüşte pandemi dönemindeki aşırı üretimin de payı olduğunu hatırlatıyor.

İLK KEZ EV ALANLARIN YAŞI 40'A YÜKSELDİ

ABD piyasasına dair paylaşılan veriler, konut erişimindeki vahim tabloyu gözler önüne serdi:

REKOR YAŞ SINIRI

Ülkede ilk kez ev satın alanların ortanca yaşı 40'a yükselerek rekor kırdı.

GELİR-FİYAT UÇURUMU

2000 yılından bu yana gençlerin karşılaştığı konut fiyatları enflasyondan arındırılmış olarak yüzde 75 artarken, reel gelirler sadece yüzde 26 tırmandı.

KİRA SEVİYESİ

Temmuz 2026 itibarıyla ABD'de tipik aylık kira 1.962 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aile Yanına Dönüş: Tasarruf yapmaya çalışan gençlerin yaklaşık beşte biri ilk evini almadan önce ailesinin yanına taşındı.

MORTGAGE FAİZLERİ YÜZDE 7'Yİ AŞTI

Freddie Mac verilerine göre 30 yıl vadeli ortalama mortgage faizleri eylül sonlarında yüzde 7'yi aşarak Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Morgan Stanley analizleri, faizlerin yüzde 5'e gerilemesinin bile konut erişilebilirliğini 2022 öncesine döndürmeye yetmeyeceğini gösteriyor.

Öte yandan mevcut ev sahiplerinin düşük faizli kredi sözleşmelerini kaybetmemek için evlerini satmaması piyasadaki arz krizini derinleştiriyor.