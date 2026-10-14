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Kaynak: Haber Merkezi

Jeep, Avrupa'daki ürün yelpazesini genişletme hedefleri doğrultusunda sevilen kompakt SUV modeli Renegade'in yeni nesliyle pazara döneceğini açıkladı. 2026 Paris Otomobil Fuarı'nda yapılan duyuruya göre marka, B segmentindeki bu kritik hamlesini 2030 yılına kadar hayata geçirmeyi planlıyor. Tanıtım tarihi ve detaylı teknik özellikleri henüz açıklanmayan aracın, dönemin ruhuna uygun olarak tamamen elektrikli motor seçenekleriyle de desteklenmesi bekleniyor.

Pazara ilk kez 2014 yılında adım atan Jeep Renegade, markanın geniş kitlelerle buluşmasında kilit bir rol üstlendi. Dünya genelinde 2 milyon adedi aşan toplam satış rakamına ulaşan model, sadece Avrupa pazarında 610 binden fazla kullanıcıya ulaştı. Elde edilen bu ticari başarı, markanın küçük SUV segmentindeki varlığını sürdürme kararında belirleyici unsur oldu.

ŞEHİR İÇİ SÜRÜŞTEN ARAZİYE UZANAN ÇOK YÖNLÜ PLATFORM

Yeni nesil Renegade'in, Stellantis grubunun farklı güç aktarma sistemlerine imkan tanıyan STLA One platformu üzerinde yükselmesi öngörülüyor. Bu esnek altyapı sayesinde aracın benzinli, hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli motor versiyonlarıyla üretilebileceği değerlendiriliyor. Ancak marka yetkilileri, kesinleşen motor seçeneklerine dair detayları henüz paylaşmadı.

Ayrıca Jeep, ürün gamında yer alan tüm modellerde dört tekerlekten çekişli (4x4) versiyon sunma geleneğini bozmayacağını yineledi. Bu doğrultuda yeni Renegade'in de arazi yeteneklerini koruyan 4x4 seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

2030 YILINA KADAR AVRUPA'DA ALTI YENİ MODEL HEDEFİ

Kapsamlı bir büyüme stratejisi izleyen marka, 2030 yılına kadar B, C ve D-SUV segmentlerini kapsayan toplam 6 modellik güçlü bir ürün gamı oluşturmayı hedefliyor. Jeep, gerçekleştireceği bu model atağıyla Avrupa SUV pazarının yaklaşık yüzde 90'lık bölümünde etkin bir varlık göstermeyi amaçlıyor.