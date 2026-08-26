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Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde’nin Roma’ya transferiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibinin, Hollandalı savunmacının sağlık durumuyla ilgili daha kapsamlı inceleme yapılmasını istediği öne sürüldü.

ROMA EK KONTROL TALEP ETTİ

İtalyan basınından La Repubblica’nın haberine göre Roma, Oosterwolde’nin sağlık kontrollerinin ardından oyuncunun fiziksel durumunu daha detaylı değerlendirme kararı aldı. 25 yaşındaki futbolcunun bazı ek testlerden geçirileceği belirtildi.

KAS DAYANIKLILIĞI MERCEK ALTINDA

Roma cephesindeki en önemli soru işaretinin Oosterwolde’nin kas dayanıklılığı olduğu ifade edildi. İtalyan kulübünün, son yaşadığı sakatlığın etkilerini tamamen atlatmadığı düşünülen Hollandalı futbolcunun yeniden sakatlanma riskini ayrıntılı şekilde değerlendirmek istediği aktarıldı. Transfer konusunda nihai kararın yapılacak kontrollerin ardından kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor.

STURM GRAZ MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Oosterwolde, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynadığı ilk karşılaşmada sakatlık yaşamıştı. Mücadelenin 30. dakikasında oyuna devam edemeyen 25 yaşındaki savunmacı, sahayı sedyeyle terk etmişti.